Константин Засов: В этом году мы можем получить рекордный урожай, и это прекрасно

Если средняя стоимость вагона находится на уровне миллиона рублей, ставка на предоставление будет находиться в периметре 800 рублей в сутки, а когда цена два миллиона рублей, как полтора года назад, средняя ставка должна быть 1,2 тысячи рублей. Сегодняшняя цена вагона — уже три миллиона рублей, мы за год получили тренд на увеличение стоимости, соответственно, цена предоставления будет на уровне полутора тысяч рублей в сутки. Чем новее парк, тем дороже его предоставление. Константин Засов генеральный директор компании «Русагротранс»