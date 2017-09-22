Константин Засов: В этом году мы можем получить рекордный урожай, и это прекрасно

Интервью с руководителем компании опубликовано в «Коммерсанте».
Прогноз оптимистичный
Как отмечает Константин Засов, аграрный рынок в России сейчас достаточно бодрый. Специалисты считают, что аграрии могут собрать до 130 млн тонн зерновых. Близко к этому значению отечественные хозяйства подошли в далёком 1978 году – тогда им удалось собрать 127 млн тонн зерна.
Прогноз Минсельхоза на 2017 год пока что более осторожный – порядка 110 млн тонн. Есть основания считать, что зерна будет больше.
…но есть опасения
При этом имеется потенциальная возможность того, что многие участники рынка, дождавшись достаточно хорошей рыночной конъюнктуры, практически одновременно захотят продать зерно за рубеж. Если это произойдёт в сентябре и октябре 2017 года, мощностей портовой и железнодорожной инфраструктуры может не хватить.
В такой ситуации в выигрыше окажется тот, кто озаботился организацией перевозок заранее. Все ранее оформленные заявки будут обеспечены своевременно.
Не все сразу
«Противоядие» здесь простое – распределение объёма продаж на более длительный период. Наименьшая загруженность транспорта, отмечает Константин Засов, регистрируется с марта по июнь.
«Русагротранс» в среднем в спокойные периоды имеет 25–30 тысяч заявленных вагоноотправок в месяц. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, что их 45 тысяч, и понятно, что чуда не может произойти, нельзя ставить вагоны на рельсы вторым слоем, в два яруса. Константин Засов генеральный директор компании «Русагротранс»
Цена перевозок
Помимо объёма грузов и зависимости от него стоимости транспортных услуг, существенный фактор – это цена собственно железнодорожных перевозок. Она зависит от ставки предоставления вагона, а значит – от стоимости самого вагона. Принципиальная позиция здесь – «возраст» вагона. Всё предельно просто: новый вагон стоит больше. От этого меняется цена услуг транспортного оператора.
Если средняя стоимость вагона находится на уровне миллиона рублей, ставка на предоставление будет находиться в периметре 800 рублей в сутки, а когда цена два миллиона рублей, как полтора года назад, средняя ставка должна быть 1,2 тысячи рублей. Сегодняшняя цена вагона — уже три миллиона рублей, мы за год получили тренд на увеличение стоимости, соответственно, цена предоставления будет на уровне полутора тысяч рублей в сутки. Чем новее парк, тем дороже его предоставление. Константин Засов генеральный директор компании «Русагротранс»
Не ажиотаж, так удорожание
Высокий спрос на услуги транспортников тоже влияет на стоимость их услуг, но в меньшей степени. Перевозки железнодорожным транспортом диверсифицированы. Они востребованы во многих сегментах рынка, не только в агросекторе. Это, в свою очередь, подвигает игроков работать по долгосрочным контрактам. В силу такой стабильности на первый план выходит именно цена вагона, его обслуживания и лизинга.
Участники рынка могут «нарваться» на другую проблему – удорожание подвижного состава. Константин Засов считает, что, с одной стороны, рост цены на вагоны не позволит покупать их нынешними темпами, с другой стороны, на рынок будет влиять необходимость списания старого подвижного состава.
Регулятором ситуации может выступить государство, иначе сложившееся положение дел неизбежно повлияет на стоимость услуг перевозчиков, потому что эти тенденции напрямую связаны.
Дефицит
Также цены на услуги поднимают другие составляющие – такие, как запчасти вагонов и ремонт. По словам Константина Засова, некоторые комплектующие в 2017 году стали дороже на 45 %, причём даже за такие деньги купить их непросто. Вопросы дефицита и стоимости запчастей обсуждаются с представителями РЖД.
Цена, установленная на перевозки операторами, растёт медленнее. Что касается зерновозов, ставка предоставления на 10-15 % меньше ставки на универсальный парк. Это следствие сохранения баланса стоимости нового и старого вагона.
За конкуренцию
При этом глава «Русагротранса» поддерживает конкуренцию. Это делает рынок перевозок более пластичным и удобным для работы.
Мы за конкуренцию. Чем сильнее она будет развиваться, тем транспарентнее будет услуга. Если в 2008 году было 300 частных зерновозов, сегодня мы говорим о 16 тысячах вагонов сторонних операторов. Это большой прирост. Рынок развивается, объём растёт, вместе с ним растут операторы. «Русагротранс» не ставит задачу сохранить монополию в 80 %. Константин Засов генеральный директор компании «Русагротранс»
Списание и закупка
Как отмечает Константин Засов, возглавляемая им компания каждый год приобретает от 1000 до 2000 вагонов. В конце текущего года парк будет состоять из 30 тыс. вагонов. Большинство из них – новые.
Жд или авто?
Как считает Константин Засов, регулятором баланса между железнодорожными и автомобильными перевозками может выступить федеральное правительство. Плюсы перевозок железнодорожным транспортом при этом очевидны.
Что государство получает при перевозках железнодорожным транспортом? Инфраструктуру, тариф, налоги, прозрачность, качество, безопасность, экологию — одни позитивные истории. Всё, что попадает на железную дорогу, перевозится из точки в точку, с понятным качеством. Второй вопрос — это состояние дорог. Я и сам много по России путешествую и могу сказать, что всё, что дальше 100 километров от Москвы, это достаточно сложная история с точки зрения проезда. Константин Засов генеральный директор компании «Русагротранс»
Долгосрочный сервис
Компания «Русагротранс» планирует при возможности покупать и другие профильные структуры.
Если у нас будут возможности что-то покупать, наша философия такова: мы хотим развивать компанию в сегменте специализированных перевозок. В основном сегодня речь может идти о каких-то кэптивных компаниях, связанных с холдингами — лесными, агропромышленными, в обмен на длинные контракты. Мы на это всегда смотрим. Ключевым фактором в данном случае является долгосрочный сервис для клиента, поскольку покупаем мы не только железо, но и контракты. Константин Засов генеральный директор компании «Русагротранс»
Новая модель
Действующий в России Союз операторов железнодорожного транспорта, возглавляемый Константином Засовым, участвует в разработке новой модели рынка. Она проходит согласование в Министерстве транспорта. В модели прописаны основные тренды развития отрасли. Программа разрабатывалась в течение двух лет.
Мы создали и утвердили совместно с ОАО «РЖД» методику определения баланса парка, и это очень важная история. На основании прозрачных расчётов мы сможем говорить о дефиците или профиците, исходя не из каких-то локальных представлений, а уже из математической модели. Константин Засов генеральный директор компании «Русагротранс»
Поддержка
По мнению Константина Засова, государство в состоянии оказать операторам перевозок поддержку, которая помогла бы придать рынку дополнительный импульс к развитию.
В частности, это возможность приравнять зерновозы к сельскохозяйственной технике. Операторы могли бы получать преференции со стороны федеральных властей в виде субсидий при лизинге. Также существенную роль играет поддержка при покупке новых вагонов. Операторы надеются на их сохранение в 2018 году.
И хотелось бы просить сохранить меры господдержки сельского хозяйства, чтобы мы видели новые урожаи и новые рекорды. Со своей стороны хочу сказать, что сегодня все клиенты, которые имеют с нами долгосрочные отношения, а таковых большинство, будут обеспечены вагонами, стоимость со всеми согласована. Никакой катастрофы на рынке нет. Константин Засов генеральный директор компании «Русагротранс»
Справка. Погрузка на Юго-Восточной железной дороге в августе 2017 года составила 7 млн 376 тыс. тонн. Показатель меньше цифры аналогичного периода прошлого года на 2,2 %. Грузооборот за август 2017 года возрос до 8 млрд 574 млн тарифных тонно-км (+ 1,4 %). За восемь месяцев текущего года со станций на полигоне ЮВЖД было отгружено 56 млн 813 тыс. тонн грузов, это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, на 1,6 %. С января по август 2017 года на Юго-Восточной железной дороге погружено 2,3 млн тонн зерна (+ 0,9 %), 87,4 тыс. тонн продуктов перемола (+ 40,7 %). Грузооборот за восемь месяцев 2017 года составил 68 млрд 205 млн тарифных тонно-км, превысив уровень прошлого года на 4,9 %.