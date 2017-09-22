Итоги недели: Белгород эвакуировали, Евгений Савченко вновь вступил в должность губернатора, открытие сезона в Белгородской филармонии

Событие недели, взволновавшее общественность, – массовые эвакуации в Белгороде. 19 сентября волна звонков о минировании, начавшаяся в России 10 сентября, докатилась и до нашего областного центра. Подробнее о событиях того вчера – в теме «Белгород в оцеплении»: http://www.bel.ru/news/theme/belgorod-v-oceplenii/