Итоги недели: Белгород эвакуировали, Евгений Савченко вновь вступил в должность губернатора, открытие сезона в Белгородской филармонии

Событие недели, взволновавшее общественность, – массовые эвакуации в Белгороде. 19 сентября волна звонков о минировании, начавшаяся в России 10 сентября, докатилась и до нашего областного центра. Подробнее о событиях того вчера – в теме «Белгород в оцеплении»: http://www.bel.ru/news/theme/belgorod-v-oceplenii/
Политика
«Евгений Савченко вступил в свой последний срок на посту губернатора Белгородской области»
Материал Евгения Грицкова
Евгений Савченко вновь стал главой региона: http://www.bel.ru/news/photo/evgeniy-savchenko-ofitsialno-vstupil-v-dolzhnost-g.html
В Белгороде
«Второй этап приёма заявок на проект «Новая жизнь» стартует 25 сентября в Белгороде»
Материал Елены Свиридовой
Проектом предусмотрено 600 квартир в пятиэтажках на льготных условиях для молодого работающего поколения: http://www.bel.ru/news/belgorod/vtoroy-etap-priyema-zayavok-na-proekt-novaya-zhizn.html
«Книгу «Небо нашей жизни» презентовал митрополит Иоанн»
Материал Елены Свиридовой
Это уже третья книга митрополита: http://www.bel.ru/news/belgorod/knigu-nebo-nashey-zhizni-prezentoval-mitropolit-io.html
«Бес паники»: как вести себя при пожаре в школе»
Материалы Евгения Грицкова
Специалисты МЧС напомнили директорам школ, как правильно организовать эвакуацию детей при пожаре и задымлениях на примере школы №27 в Белгороде: http://www.bel.ru/news/belgorod/bes-paniki-kak-vesti-sebya-pri-pozhare-v-shkole.html
Проверили и готовность аварийно-спасательных команд: http://www.bel.ru/news/belgorod/vosem-chelovek-spasli-iz-samolyeta-yak40-vo-vremya.html
В области
«Менеджер и медсестра – самые востребованные специальности в центрах занятости Белгородской области»
Материал Евгения Грицкова
За семь месяцев 2017 года в регионе создано 7671 рабочее место: http://www.bel.ru/news/region/menedzher-i-medsestra-samye-vostrebovannye-spetsia.html
«Шива за три копейки»: работодатели Белгородской области неохотно берут на работу подростков в летние каникулы»
Материал Евгения Грицкова
Вопрос трудоустройства подростков всё ещё волнует специалистов: http://www.bel.ru/news/region/shiva-za-tri-kopeyki-rabotodateli-belgorodskoy-obl.html
«Попадания и промахи: что белгородский губернатор прогнозировал пять лет назад, и что получилось на самом деле»
Материал Сергея Егорова
Что из сказанного Евгением Савченко во время инаугурации 2012 года сбылось, а что − нет: http://www.bel.ru/news/region/popadaniya-i-promakhi-chto-belgorodskiy-gubernator.html
Экономика и бизнес
«Владимир Фисинин: Мы уверовали, что если Всевышний упаковал яйцо в скорлупу, это конечный продукт. Ничего подобного»
Материал Сергея Егорова
О мировых и отечественных трендах в развитии птицеводства рассказал президент Российского птицеводческого союза: http://www.bel.ru/news/business/vladimir-fisinin-my-uverovali-chto.html
Культура
«Лондонский» Бах и четырнадцатилетний Мендельсон»
Материал Евгения Грицкова
Об открытии седьмого сезона в Белгородской филармонии − в материале корреспондента «Бел.Ру»: http://www.bel.ru/news/culture/londonskiy-bakh-i-chetyrnadtsatiletniy-mendelson.html
Спорт
«Алексей Швед стал лучшим снайпером Евробаскета-2017, но остался без медалей»: http://www.bel.ru/news/sport/aleksey-shved-stal-luchshim-snayperom-evrobasketa2.html
«Вторую победу одержали белгородские хоккеисты»: http://www.bel.ru/news/sport/vtoruyu-pobedu-oderzhali-belgorodskie-khokkeisty.html
«95-летняя Мария Колтакова совершила третий прыжок с парашютом на фестивале в Минске»: http://www.bel.ru/news/sport/95letnyaya-mariya-koltakova-sovershila-tretiy-pryzh.html
«Юные белгородские айкидоки собрали всё золото на Всероссийских играх боевых искусств»: http://www.bel.ru/news/sport/yunye-belgorodskie-aykidoki-sobrali-vsye-zoloto-na.html
Фоторепортаж
«При пожаре в школе №27 «25 декабря в 8:45» эвакуировали школьников и персонал»
Материал Евгения Грицкова
19 сентября прошли учения МЧС и других городских служб по отработке действий при пожаре в школе: http://www.bel.ru/news/photo/pri-pozhare-v-shkole-27-25-dekabrya-v-845-evakuiro.html