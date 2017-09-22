«Газель» перевернулась в результате тройного ДТП под Белгородом

Около семи часов утра поступил звонок на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы МЧС. На место ликвидации ДТП выехали областная поисково-спасательная служба и бригада скорой медицинской помощи – девять человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.
По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant 1983 года рождения выехал на встречку и столкнулся с Газелью-фургоном, затем в «Газель» врезался Hyundai Solaris, который двигался за ним. В результате аварии «Газель» перевернулась. По словам очевидцев, у нёё оторвался задний мост.
На момент публикации за медицинской помощью обратились водитель Mitsubishi Galant и водитель Hyundai Solaris, уточнили информационному агентству «Бел.Ру» в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России.
Фото Ростислава Воронина