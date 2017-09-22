«Газель» перевернулась в результате тройного ДТП под Белгородом

По предварительным данным, водитель Mitsubishi Galant 1983 года рождения выехал на встречку и столкнулся с Газелью-фургоном, затем в «Газель» врезался Hyundai Solaris, который двигался за ним. В результате аварии «Газель» перевернулась. По словам очевидцев, у нёё оторвался задний мост.