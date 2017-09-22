Бесплатная медицина: белгородцев её качество устраивает не особо

На основе ответов россиян, агентство составило рейтинг городов, где выше всего оценили уровень медицинских услуг. Белгород оказался только на 33-м месте. Соседние регионы: Воронеж — на 20-м месте, Липецк — на 28-м, Брянск — на 36-м, Орёл — на 40-м. Больше всего довольны бесплатной медициной жители Москвы, Краснодара, Омска, Санкт-Петербурга и Казани.