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Бесплатная медицина: белгородцев её качество устраивает не особо

22 сентября 2017, 14:17
По результатам исследований, бесплатная медицина устраивает 57 % россиян.

Но 28 % сограждан обращаются к медикам только в случае крайней необходимости.

Таковы данные социологического опроса, проведённого в сентябре агентством Zoom Market.

Исследования также показали, что 83 % жителей страны доверяют врачам, 12 % верят в народную и 2 % — в нетрадиционную медицину.

На основе ответов россиян, агентство составило рейтинг городов, где выше всего оценили уровень медицинских услуг. Белгород оказался только на 33-м месте. Соседние регионы: Воронеж — на 20-м месте, Липецк — на 28-м, Брянск — на 36-м, Орёл — на 40-м. Больше всего довольны бесплатной медициной жители Москвы, Краснодара, Омска, Санкт-Петербурга и Казани.

#Новости#Медицина#Соцопрос#Бесплатная медицина
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