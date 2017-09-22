Афиша выходного дня: от молодёжного фестиваля искусств до праздника веника

Разное
Белгородская государственная филармония, Белгородского Полка, 56а
23 сентября
Презентация короткометражных фильмов (Франция, Бордо), творческая встреча с французскими режиссерами
«Jazz-бит 4/4» — шоу, соединяющее музыку, танец, диджеинг и хип-хоп искусства
Проект «Мужской Голос» (Москва)
Открытие выставки
Лекции и мастер-классы по различным направлениям искусств
Молодежные спектакли
«Театральное меню» — действие для одного зрителя, одного музыканта, одного актёра (разные сюжеты, разные страны, разные «этажи»)
Симфо-рок: рок-хиты в исполнении симфонического оркестра филармонии и рок-группы
Концерт группы SHOO (Москва)
Показ короткометражных фильмов российских режиссеров (при поддержке Московского Дома кино)
24 сентября
Концерт группы «Наречие» (электро-фолк)
Лекции и мастер-классы (актерское искусство, арт-психология, диджеинг, сэмплирование)
«Театральное меню» — действие для одного зрителя, одного музыканта, одного актёра (разные сюжеты, разные страны, разные «этажи»)
«Folk-future» — музыкальный перформанс с оркестром русских народных инструментов (дирижер Евгений Алешников)
Большой поэтический концерт
Джем-сейшны
Показ короткометражных фильмов российских режиссеров (Московский Дом кино)
«Avant Garde Fashion» от художника по причёскам Оксаны Исаенко и дизайнера Юлии Шакировой
Церемония закрытия Международного молодежного фестиваля
Специальный гость — Иван Алексеев (Noize MC)
23 сентября
Народный бульвар, за остановкой «Стадион» в сторону Центрального рынка
11:00-14:00 «День счастливой собаки»: сбор гуманитарной помощи для бездомных собак (консервы и сухой корм, гречневая, рисовая и пшеничная крупа, ошейники для средних и крупных собак, поводки (можно б/у), препараты против глистов, блох, клещей)
23 сентября
Центральный парк, Островского, 20
16:00 Всероссийский фестиваль энергосбережения "Вместе ярче"
Телефон для справок: +7 (910) 226-98-99
23 сентября
23 сентября
Авторынок, Студенческая,1
14:00 Фестиваль японской автокультуры
23 сентября
Село Двулочное Валуйского района
14:00 Межрайонный фестиваль «Праздник веника»
Телефон для справок: +7 (47236) 3-32-50
23 сентября
Губкин, ул. Мира, 18
11:00-15:00 IX территориальная выставка-ярмарка «Губкинский карагод», посвященная 78-й годовщине образования города Губкина
Телефон для справок: + 74724134267
24 сентября
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
15:00 Благотворительный концерт «Втанце 2.0»
Телефон для справок: +7 (920) 559-89-49
23 сентября
Городской парк Победы
17:00 Танцевальные вечера «В городском саду»
24 сентября
Свободное пространство Kovёr, 50-летия Белгородской области, 2
16:00 Воскресный праздник «Усатая вечеринка»
Телефон для справок: +7 (904) 530-25-46
Театры
БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1
23-24 сентября
18:00 Спектакль «Зыковы»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44
Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11
23 сентября
19:00 Спектакль «Осторожно, женщины!»
Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22
24 сентября
19:00 «Искушение идеологией идиота»
Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50
Театр «Новая сцена – 2», Широкая, 1
23-24 сентября
20:00 Спектакль «Уроки сердца»
Телефоны для справок: +7 (920) 557-18-13
Кино
23-24 сентября в прокате
Комедийный боевик «Kingsman: Золотое кольцо»
Ужасы «мама!»
Драма «Заложники»
Ужасы «Хранилище»
Ужасы «Оно»
Комедия «Напарник»
Комедия «Статус Брэда»
Ужасы «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»
Комедия «Удача Логана»
Мелодрама «В гостях у Элис»
Триллер «Клаустрофобия»
Приключения «Гоголь. Начало»
Мультфильм «Лего Ниндзяго Фильм»
Мультфильм «Дозор джунглей»
Мультфильм «Эмоджи фильм»
Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)
Музыка
23 сентября
Сквер им. В.М. Рязанова, Ватутина, 2а
19:00 Концерт «Музыка души»: выступления творческих коллективов Белгорода и области
Детская афиша
Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8
23 сентября
11:00 Русская народная сказка «Гуси-Лебеди»
11:00, 13:30 «Сивко-Бурко»
24 сентября
11:00, 13:30 Сказка «Машенька и медведь»
Телефоны для справок: +7 (4722) 26-16-83
Центральный парк, Островского, 20
Детский клуб «Тропикано»
23 сентября
12:00 Фокус-шоу
18:00 Кукольный спектакль «Теремок»
24 сентября
12:00 Цирковое представление: клоуны, жонглёры и дрессированные голуби от школы-студии Ореховых
16:00 Спектакль «Три поросёнка»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-74-20
23 сентября
09:30 Детская гонка «Дети на велосипеде – 2017. Осень»
Телефон для справок: +79038876988
Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15
23 сентября
15:30 Игровое занятие «Sand English / Песочный английский»
17:00 Мастер-класс «Стильные брошки и значки»
24 сентября
14:00 Игровые занятия «Игроленд», «Дорога в школу»
Телефон для справок: +7 (4722) 500-407
23 сентября
Детский клуб «Умный кит», Королёва, 2а
14:00 Мастер-класс «Скорочтение, память, логика, внимание»
Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56
Выставки
Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а
10:00 «О чём молчали предметы», «Куклы из сказок и легенд», «Заслуженная награда», «Цветы и фрукты», «Сладкие истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64
Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38
09:00 «Кто с мечом», «Открытая книга», «Вернусь живым…»
Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21
Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43
10:00 «Белгородские святыни», «Люблю тебя, моя малая родина», «Игрушечные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96
Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2
10:00 Мультимедийная выставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны», «Память великих побед. Отечественное оружие в сражениях XVIII-XIX веков», «Телефонные истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89
Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77
Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67
Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1
10:00-17:30 «Сказы гончарного круга»
Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29
Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71
10:00 «Русские комиксы в Королевстве Югославия», III открытый Белгородский фестиваль изобразительных искусств памяти С. С. Косенкова
Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-26
Галерея Союза художников России, пр-т Б. Хмельницкого, 71
Телефон для справок: +7 (4722) 32-04-24
Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48
10:00 «Отечество славлю, которое есть...».
Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72
Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4
11:00 «Азбука» Л.Н. Толстого в иллюстрациях русских художников XX века», «Художники моего времени»
Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52
Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69
10:00 Фотовыставка Веры Шамраевой «Мелодия детства», фотовыставка натюрморта «Прекрасное в простом», «Белгород в объективе − 2017»
Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36
Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52
09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»
Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61
Библиотеки
Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Попова, 39а
10:00 Книжно-иллюстративная выставка «Язык как средство единения», выставка редких изданий «Книгоиздатель П.П. Сорокин», книжно-иллюстративная выставка «Октябрь семнадцатого», «История в газете, газета в истории»
Телефон для справок: +7 (4722) 31-01-62
Спорт
24 сентября
ТРЦ «Сити Молл», на площадке возле фитнес-центра «Феррум»
23-24 сентября
АСК «Вираж», Западная, 11
08:30 Открытый Чемпионат и Первенство Черноземья по картингу, 5 этап
Телефоны для справок: +7 (4722) 770-888, +7 (962) 307-08-88
Цирки и зоопарки
Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в
23 сентября
12:00 «Правильные правила» − кукольный спектакль
15:30 «Игры нашего двора»: вожатые зоопарка играют вместе с детьми
24 сентября
15:30 «Уроки рисования под открытым небом!» Рисуем животных вместе с детьми
День тигра в зоопарке
12:00 Тигро-квест
14:30 Анимационная программа
15:15 Подведение итогов конкурса рисунков
15:30 Мастер-класс по рисованию
Белгородский динопарк, Волчанская, 292б
24 сентября
12:00 Уроки рисования