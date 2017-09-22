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Афиша выходного дня: от молодёжного фестиваля искусств до праздника веника

22 сентября 2017, 09:11
Помочь бездомным собакам, посетить фестиваль, вошедший в десятку главных культурных событий сентября в России, сходить на открытие театрального сезона и «забить стрелку» − это только малая часть того, чем можно заняться в конце недели. Как ещё можно провести выходные 23 и 24 сентября, узнаете в афише.

Разное

Молодёжный фестиваль искусств «Этажи»

Белгородская государственная филармония, Белгородского Полка, 56а

23 сентября

Презентация короткометражных фильмов (Франция, Бордо), творческая встреча с французскими режиссерами

«Jazz-бит 4/4» — шоу, соединяющее музыку, танец, диджеинг и хип-хоп искусства

Проект «Мужской Голос» (Москва)

Открытие выставки

Лекции и мастер-классы по различным направлениям искусств

Молодежные спектакли

«Театральное меню» — действие для одного зрителя, одного музыканта, одного актёра (разные сюжеты, разные страны, разные «этажи»)

Симфо-рок: рок-хиты в исполнении симфонического оркестра филармонии и рок-группы

Концерт группы SHOO (Москва)

Показ короткометражных фильмов российских режиссеров (при поддержке Московского Дома кино)

24 сентября

Концерт группы «Наречие» (электро-фолк)

Лекции и мастер-классы (актерское искусство, арт-психология, диджеинг, сэмплирование)

«Театральное меню» — действие для одного зрителя, одного музыканта, одного актёра (разные сюжеты, разные страны, разные «этажи»)

«Folk-future» — музыкальный перформанс с оркестром русских народных инструментов (дирижер Евгений Алешников)

Большой поэтический концерт

Джем-сейшны

Показ короткометражных фильмов российских режиссеров (Московский Дом кино)

«Avant Garde Fashion» от художника по причёскам Оксаны Исаенко и дизайнера Юлии Шакировой

Церемония закрытия Международного молодежного фестиваля

Специальный гость — Иван Алексеев (Noize MC)

23 сентября

Народный бульвар, за остановкой «Стадион» в сторону Центрального рынка

11:00-14:00 «День счастливой собаки»: сбор гуманитарной помощи для бездомных собак (консервы и сухой корм, гречневая, рисовая и пшеничная крупа, ошейники для средних и крупных собак, поводки (можно б/у), препараты против глистов, блох, клещей)

23 сентября

Центральный парк, Островского, 20

16:00 Всероссийский фестиваль энергосбережения "Вместе ярче"

Телефон для справок: +7 (910) 226-98-99

23 сентября

13:00 Образовательный детско-юношеский фестиваль "Белгородская черта - 2017"

23 сентября

Авторынок, Студенческая,1

14:00 Фестиваль японской автокультуры

23 сентября

Село Двулочное Валуйского района

14:00 Межрайонный фестиваль «Праздник веника»

Телефон для справок: +7 (47236) 3-32-50

23 сентября

Губкин, ул. Мира, 18

11:00-15:00 IX территориальная выставка-ярмарка «Губкинский карагод», посвященная 78-й годовщине образования города Губкина

Телефон для справок: + 74724134267

24 сентября

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

15:00 Благотворительный концерт «Втанце 2.0»

Телефон для справок: +7 (920) 559-89-49

23 сентября

Городской парк Победы

17:00 Танцевальные вечера «В городском саду»

24 сентября

Свободное пространство Kovёr, 50-летия Белгородской области, 2

16:00 Воскресный праздник «Усатая вечеринка»

Телефон для справок: +7 (904) 530-25-46

Театры

БГАДТ им. Щепкина, Соборная, 1

23-24 сентября

18:00 Спектакль «Зыковы»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-06-44

Театр «Спичка», Свято-Троицкий бульвар, 11

23 сентября

19:00 Спектакль «Осторожно, женщины!»

Телефон для справок: +7 (910) 030-72-22

24 сентября

19:00 «Искушение идеологией идиота»

Телефон для справок: +7 (909) 203-80-50

Театр «Новая сцена – 2», Широкая, 1

23-24 сентября

20:00 Спектакль «Уроки сердца»

Телефоны для справок: +7 (920) 557-18-13

Кино

23-24 сентября в прокате

Комедийный боевик «Kingsman: Золотое кольцо»

Ужасы «мама!»

Драма «Заложники»

Ужасы «Хранилище»

Ужасы «Оно»

Комедия «Напарник»

Комедия «Статус Брэда»

Ужасы «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо»

Комедия «Удача Логана»

Мелодрама «В гостях у Элис»

Триллер «Клаустрофобия»

Приключения «Гоголь. Начало»

Мультфильм «Лего Ниндзяго Фильм»

Мультфильм «Дозор джунглей»

Мультфильм «Эмоджи фильм»

Телефоны автоответчиков: +7 (4722) 32-32-32 («Победа»), 54-08-54 («Русич»), 26-42-42 («Радуга»), 400-400 («Синема Стар»), 289-112 («Синема Парк»), 78-72-82 («Гринн-фильм»)

Музыка

23 сентября

Сквер им. В.М. Рязанова, Ватутина, 2а

19:00 Концерт «Музыка души»: выступления творческих коллективов Белгорода и области

Детская афиша

Белгородский государственный театр кукол, Некрасова, 5б/8

23 сентября

11:00 Русская народная сказка «Гуси-Лебеди»

11:00, 13:30 «Сивко-Бурко»

24 сентября

11:00, 13:30 Сказка «Машенька и медведь»

Телефоны для справок: +7 (4722) 26-16-83

Центральный парк, Островского, 20

Детский клуб «Тропикано»

23 сентября

12:00 Фокус-шоу

18:00 Кукольный спектакль «Теремок»

24 сентября

12:00 Цирковое представление: клоуны, жонглёры и дрессированные голуби от школы-студии Ореховых

16:00 Спектакль «Три поросёнка»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-74-20

23 сентября

09:30 Детская гонка «Дети на велосипеде – 2017. Осень»

Телефон для справок: +79038876988

Студия рисования песком «СэндПРО», Свято-Троицкий бульвар, 15

23 сентября

15:30 Игровое занятие «Sand English / Песочный английский»

17:00 Мастер-класс «Стильные брошки и значки»

24 сентября

14:00 Игровые занятия «Игроленд», «Дорога в школу»

Телефон для справок: +7 (4722) 500-407

23 сентября

Детский клуб «Умный кит», Королёва, 2а

14:00 Мастер-класс «Скорочтение, память, логика, внимание»

Телефон для справок: +7 (4722) 77-06-56

Выставки

Белгородский государственный историко-краеведческий музей, Попова, 2а

10:00 «О чём молчали предметы», «Куклы из сказок и легенд», «Заслуженная награда», «Цветы и фрукты», «Сладкие истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-25-64

Белгородский государственный литературный музей, Преображенская, 38

09:00 «Кто с мечом», «Открытая книга», «Вернусь живым…»

Телефон для справок: +7 (4722) 30-42-21

Белгородский государственный музей народной культуры, Мичурина, 43

10:00 «Белгородские святыни», «Люблю тебя, моя малая родина», «Игрушечные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 26-84-96

Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление», Попова, 2

10:00 Мультимедийная выставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны», «Память великих побед. Отечественное оружие в сражениях XVIII-XIX веков», «Телефонные истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 32-96-89

Белгородский государственный художественный музей, Победы, 77

Телефон для справок: +7 (4722) 58-96-67

Белгородский государственный центр народного творчества, Широкая, 1

10:00-17:30 «Сказы гончарного круга»

Телефон для справок: +7 (4722) 21-73-29

Выставочный зал «Родина», пр-т Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: +7 (4722) 32-71-26

Галерея Союза художников России, пр-т Б. Хмельницкого, 71

Телефон для справок: +7 (4722) 32-04-24

Музей боевой славы «Третье ратное поле России», Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Парковая, 48

10:00 «Отечество славлю, которое есть...».

Телефон для справок: +7 (47242) 2-23-72

Пушкинская библиотека-музей, Ватутина, 4

11:00 «Азбука» Л.Н. Толстого в иллюстрациях русских художников XX века», «Художники моего времени»

Телефон для справок: +7 (4722) 54-98-52

Фотогалерея им. В.А. Собровина, Попова, 69

10:00 Фотовыставка Веры Шамраевой «Мелодия детства», фотовыставка натюрморта «Прекрасное в простом», «Белгород в объективе − 2017»

Телефон для справок: +7 (4722) 31-35-36

Музей-мастерская С.С. Косенкова, Князя Трубецкого, 52

09:00 «Мир Достоевского в произведениях С.С. Косенкова и белгородских художников»

Телефон для справок: +7 (4722) 27-43-61

Библиотеки

Белгородская государственная универсальная научная библиотека, Попова, 39а

10:00 Книжно-иллюстративная выставка «Язык как средство единения», выставка редких изданий «Книгоиздатель П.П. Сорокин», книжно-иллюстративная выставка «Октябрь семнадцатого», «История в газете, газета в истории»

Телефон для справок: +7 (4722) 31-01-62

Спорт

24 сентября

ТРЦ «Сити Молл», на площадке возле фитнес-центра «Феррум»

13:00 Чемпионат по уличным боям «Стрелка»

23-24 сентября

АСК «Вираж», Западная, 11

08:30 Открытый Чемпионат и Первенство Черноземья по картингу, 5 этап

Телефоны для справок: +7 (4722) 770-888, +7 (962) 307-08-88

Цирки и зоопарки

Белгородский зоопарк, Волчанская, 292в

23 сентября

12:00 «Правильные правила» − кукольный спектакль

15:30 «Игры нашего двора»: вожатые зоопарка играют вместе с детьми

24 сентября

15:30 «Уроки рисования под открытым небом!» Рисуем животных вместе с детьми

День тигра в зоопарке

12:00 Тигро-квест

14:30 Анимационная программа

15:15 Подведение итогов конкурса рисунков

15:30 Мастер-класс по рисованию

Белгородский динопарк, Волчанская, 292б

24 сентября

12:00 Уроки рисования

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