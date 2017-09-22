Афиша выходного дня: от молодёжного фестиваля искусств до праздника веника

Помочь бездомным собакам, посетить фестиваль, вошедший в десятку главных культурных событий сентября в России, сходить на открытие театрального сезона и «забить стрелку» − это только малая часть того, чем можно заняться в конце недели. Как ещё можно провести выходные 23 и 24 сентября, узнаете в афише.