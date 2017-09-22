10329 рублей составил прожиточный минимум за II квартал 2017 года

Величина прожиточного минимума в среднем по России составляет 10329 рублей. Для трудоспособного населения эта сумма составила 11163 рубля, для пенсионеров − 8506 рублей, для детей – 10160 рублей, говорится в постановлении правительства.
В I квартале прожиточный минимум в целом составил 9909 рублей.
Квартальный прожиточный минимум определяют для мониторинга уровня жизни населения. Он не влияет на объём мер соцподдержки нуждающихся в ней граждан. Для этого применяется другой показатель – годовая величина прожиточного минимума.
Величина прожиточного минимума определяется на основании потребительской корзины и данных Росстата об уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги.