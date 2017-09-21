За заведомо ложный донос ответит житель Белгородского района

В селе Щетиновка Белгородского района 20 мая 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля ВАЗ 2107. Не справившись с управлением, он врезался в стену сарая одного из домовладений. После этого мужчина оставил свой автомобиль и покинул место ДТП.
Чтобы избежать наказания, на следующий день он сообщил в полицию, что автомобиль угнали.
Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос». В качестве наказания подсудимому назначили 1,5 года исправительных работ и удержание 10% из заработной платы в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.