За заведомо ложный донос ответит житель Белгородского района

В селе Щетиновка Белгородского района 20 мая 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля ВАЗ 2107. Не справившись с управлением, он врезался в стену сарая одного из домовладений. После этого мужчина оставил свой автомобиль и покинул место ДТП.