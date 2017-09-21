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«Стрелка»: Белгород и Курск выяснят отношения в новых боях

21 сентября 2017, 16:23
24 сентября десять боёв до победного конца проведут по упрощённым правилам ММА без лимита времени.

Остановить поединок сможет судья или просьба бойца о завершении боя. Как рассказали ИА «Бел.Ру» организаторы соревнований, 48 желающих уже заполнили анкеты, 10 из них – из Курска. При этом, по опыту первых таких соревнований, наверняка будут и те, кто выйдет на бой «из толпы». Победитель лучшего, по мнению зрителей боя, получит особый приз.

В этот раз уличные бои переместятся с городского пляжа к ТРК «Сити Молл». Гостям обещают помимо спортивного зрелища и культурную программу: танцевальное шоу, фаер-шоу, конкурсы с подарками.

#Новости#Бои стрелка#Бои без правил#Спорт
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