«Стрелка»: Белгород и Курск выяснят отношения в новых боях

Остановить поединок сможет судья или просьба бойца о завершении боя. Как рассказали ИА «Бел.Ру» организаторы соревнований, 48 желающих уже заполнили анкеты, 10 из них – из Курска. При этом, по опыту первых таких соревнований, наверняка будут и те, кто выйдет на бой «из толпы». Победитель лучшего, по мнению зрителей боя, получит особый приз.