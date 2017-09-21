Сильный ветер ожидается в Белгородской области в предстоящие сутки

Завтра, 22 сентября, на территории области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью 11-16° тепла, днем 22-27° тепла. Ветер восточный 8-13 м/с, ночью местами до 16 м/с. Днём порывы могут достигать 14-19 м/с, сообщает Белгородский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Главное управление МЧС России по Белгородской области просит жителей быть предельно внимательными и соблюдать основные правила по безопасному поведению: по возможности не выходить из дома и отложить загородные поездки, не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций. Если сильные порывы ветра застали на улице, держаться как можно дальше от зданий, мостов, ЛЭП, рекламных конструкций, деревьев.
О происшествиях необходимо сообщить по телефонам 112 или 101.