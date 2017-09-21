Сильный ветер ожидается в Белгородской области в предстоящие сутки

Главное управление МЧС России по Белгородской области просит жителей быть предельно внимательными и соблюдать основные правила по безопасному поведению: по возможности не выходить из дома и отложить загородные поездки, не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций. Если сильные порывы ветра застали на улице, держаться как можно дальше от зданий, мостов, ЛЭП, рекламных конструкций, деревьев.