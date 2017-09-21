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Принудительное лечение алкоголиков, нарушающих закон, поддерживает большинство россиян

21 сентября 2017, 15:32
Такое мнение высказали 78 % жителей России.

Комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает проект закона о принудительном лечении граждан, совершивших административные правонарушения в нетрезвом виде, пишут «Новые известия». Стоит ли алкоголиков-нарушителей лечить принудительно? Мнение россиян по этому поводу выясняли социологи.

Почти треть из тех, кто «за» (28 %), считают, что нужно ужесточить ответственность для тех, кто делает это регулярно.

Неэффективным лечение силой считают 18 % респондентов, ещё 4 % воздержались от ответа, сообщает маркетинговое агентство Zoom Market, проводившее соцопрос.

Россиян опрашивали методом личных интервью по случайной выборке. На вопросы агентства ответили 1300 человек от 21 до 61 года, живущие в крупных городах страны.

#Новости#Лечение#Соцопрос#Закон#Алкоголики#Общество
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