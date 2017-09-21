Принудительное лечение алкоголиков, нарушающих закон, поддерживает большинство россиян

Комитет Госдумы по охране здоровья разрабатывает проект закона о принудительном лечении граждан, совершивших административные правонарушения в нетрезвом виде, пишут «Новые известия». Стоит ли алкоголиков-нарушителей лечить принудительно? Мнение россиян по этому поводу выясняли социологи.
Почти треть из тех, кто «за» (28 %), считают, что нужно ужесточить ответственность для тех, кто делает это регулярно.
Неэффективным лечение силой считают 18 % респондентов, ещё 4 % воздержались от ответа, сообщает маркетинговое агентство Zoom Market, проводившее соцопрос.
Россиян опрашивали методом личных интервью по случайной выборке. На вопросы агентства ответили 1300 человек от 21 до 61 года, живущие в крупных городах страны.