Повысить минимальную зарплату пообещал президент

Как отметил глава общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин, повышение МРОТ приведёт к увеличению налоговых и социальных отчислений предпринимателями. Он предложил разорвать связь между размером взносов и величиной минимальной зарплаты.
Президент согласился, что «нужно… не навредить… тем людям, которые сами зарабатывают и ещё рабочие места создают», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, на днях Правительство РФ одобрило законопроект о повышении МРОТ с 2018 года до 9489 рублей, что составит 85 % от прожиточного минимума в стране, сообщает агентство.