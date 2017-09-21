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Повысить минимальную зарплату пообещал президент

21 сентября 2017, 12:22
По словам Владимира Путина, сейчас экономика растёт, и появилась возможность решить эту задачу.

Как отметил глава общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александр Калинин, повышение МРОТ приведёт к увеличению налоговых и социальных отчислений предпринимателями. Он предложил разорвать связь между размером взносов и величиной минимальной зарплаты.

Президент согласился, что «нужно… не навредить… тем людям, которые сами зарабатывают и ещё рабочие места создают», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, на днях Правительство РФ одобрило законопроект о повышении МРОТ с 2018 года до 9489 рублей, что составит 85 % от прожиточного минимума в стране, сообщает агентство.

#Новости#Экономика#Взнос#Мрот#Зарплата#Правительство
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