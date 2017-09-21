«Народный участковый»: лидерство в Белгороде – за капитаном Михайлюковой

По итогам прошедшего тура, за капитана полиции Карину Михайлюкову из Белгорода проголосовали практически вдвое больше человек, чем за её коллег из других районов области. По итогам первого этапа она лидирует, набрав 609 голосов.
На втором месте участковый из Ровеньского района Андрей Египко с 337 голосами, на третьем — Александр Карапузов из Старого Оскола, за которого проголосовали 144 человека.
Всего в конкурсе участвовали 44 полицейских области. Среди тех районов, представители которых не вошли в тройку лидеров, активнее всего голосовали за своих участковых в Корочанском, Волоконовском и Шебекинском районах.
Победителей ждёт второй этап онлайн-голосования, который начнётся 7 октября и продлится 10 дней. Его победитель, как лучший участковый региона, представит Белгородскую область в финальном – всероссийском этапе конкурса.