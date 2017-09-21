Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Народный участковый»: лидерство в Белгороде – за капитаном Михайлюковой

21 сентября 2017, 11:14
Первый этап народного интернет-голосования конкурса завершился поздно вечером 20 сентября.

По итогам прошедшего тура, за капитана полиции Карину Михайлюкову из Белгорода проголосовали практически вдвое больше человек, чем за её коллег из других районов области. По итогам первого этапа она лидирует, набрав 609 голосов.

На втором месте участковый из Ровеньского района Андрей Египко с 337 голосами, на третьем — Александр Карапузов из Старого Оскола, за которого проголосовали 144 человека.

Всего в конкурсе участвовали 44 полицейских области. Среди тех районов, представители которых не вошли в тройку лидеров, активнее всего голосовали за своих участковых в Корочанском, Волоконовском и Шебекинском районах.

Победителей ждёт второй этап онлайн-голосования, который начнётся 7 октября и продлится 10 дней. Его победитель, как лучший участковый региона, представит Белгородскую область в финальном – всероссийском этапе конкурса.

#Новости#Участковый#Народный участковый#Конкурс#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18