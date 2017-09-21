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Евгений Савченко вступил в свой последний срок на посту губернатора Белгородской области

21 сентября 2017, 12:30
Церемония инаугурации прошла в большом зале Белгородской филармонии.

Евгений Савченко принял присягу и официально вступил в должность главы региона. Ему вручили официальный «Знак губернатора Белгородской области».

В первой речи в должности Евгений Савченко отметил, что это его последний губернаторский срок. Он подвёл итоги своей работы за последние пять лет, заметил, что задачи, которые он ставил перед руководством в 2012 году, выполнены.

Новая задача: чтобы Белгородская область вошла в число десяти самых развитых регионов страны. Чтобы слово «белгородец» стало синонимом слова «долгожитель».

Полпред президента в ЦФО Александр Беглов поздравил губернатора со вступлением в должность и подарил картину под названием «Сон о Москве».

«Символичное название», – отметил в шутку Евгений Савченко.

С приветственным словом к губернатору и гостям церемонии обратились митрополит Иоанн и председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев.

Евгений Савченко является главой Белгородской области с 1993 года. На выборах 10 сентября 2017 года он набрал более 69 % голосов избирателей.

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#Новости#Филармония#Губернатор#Евгений Савченко#Александр беглов#Инаугурация#Политика
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