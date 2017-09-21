Евгений Савченко вступил в свой последний срок на посту губернатора Белгородской области

Евгений Савченко принял присягу и официально вступил в должность главы региона. Ему вручили официальный «Знак губернатора Белгородской области».
В первой речи в должности Евгений Савченко отметил, что это его последний губернаторский срок. Он подвёл итоги своей работы за последние пять лет, заметил, что задачи, которые он ставил перед руководством в 2012 году, выполнены.
Новая задача: чтобы Белгородская область вошла в число десяти самых развитых регионов страны. Чтобы слово «белгородец» стало синонимом слова «долгожитель».
Полпред президента в ЦФО Александр Беглов поздравил губернатора со вступлением в должность и подарил картину под названием «Сон о Москве».
«Символичное название», – отметил в шутку Евгений Савченко.
С приветственным словом к губернатору и гостям церемонии обратились митрополит Иоанн и председатель Белгородской областной Думы Василий Потрясаев.
Евгений Савченко является главой Белгородской области с 1993 года. На выборах 10 сентября 2017 года он набрал более 69 % голосов избирателей.
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