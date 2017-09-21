Четыре новых лифта ввели в эксплуатацию в Белгороде

Это сделано в рамках совместной программы мэрии Белгорода и областного правительства по ускоренной замене лифтов. На его реализацию выделено около 350 млн рублей.
На сегодняшний момент в Белгороде госкомиссией принято 50 лифтов. В ближайшее время введём в эксплуатацию ещё 20. А к концу года эта цифра составит 204. Александр Васищевдиректор городского управления капитального ремонта
От старых лифтов новые отличаются увеличенной грузоподъёмностью и скоростью. В них установлены зеркала, датчики движения, система диспетчеризации, а также камеры видеонаблюдения. Предполагается, что они защитят лифты от вандалов.
Срок эксплуатации этих лифтов 25 лет.
Пресс-служба мэрии Белгорода пишет, что в 2018 году на очереди около 300 лифтов.
Напомним, 21 апреля