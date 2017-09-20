В погоне за нарушителем у сотрудников ДПС угнали автомобиль

Дорожные полицейские получили информацию, что по улицам Алексеевки едет «восьмёрка» под управлением пьяного водителя. Инспекторы ДПС попросили остановиться водителя, но он не подчинился неоднократным требованиям полицейских, свернул на «грунтовку», проехал несколько сотен метров, бросил автомобиль и попытался убежать. Инспекторы ДПС его задержали. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 24-летний водитель «восьмёрки» был пьян. В отношении него составили административные дела по по ч. 2 ст.12.25, ч. 3.1 ст. 12.5, ч. 1 ст. 12.8 КоАП Российской Федерации. Ему грозит штраф.
Пока правоохранители разбирались с пьяным водителем, один из пассажиров «восьмёрки» сел за руль патрульной машины инспекторов ДПС, проехал около 200 м, бросил автомобиль и скрылся. 30-летнего угонщика задержали. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Кроме этого правоохранители проведут служебную проверку этих алексеевских сотрудников ДПС, рассказали в пресс-службе управления МВД России по Белгородской области.