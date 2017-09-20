В погоне за нарушителем у сотрудников ДПС угнали автомобиль

Дорожные полицейские получили информацию, что по улицам Алексеевки едет «восьмёрка» под управлением пьяного водителя. Инспекторы ДПС попросили остановиться водителя, но он не подчинился неоднократным требованиям полицейских, свернул на «грунтовку», проехал несколько сотен метров, бросил автомобиль и попытался убежать. Инспекторы ДПС его задержали. Медицинское освидетельствование подтвердило, что 24-летний водитель «восьмёрки» был пьян. В отношении него составили административные дела по по ч. 2 ст.12.25, ч. 3.1 ст. 12.5, ч. 1 ст. 12.8 КоАП Российской Федерации. Ему грозит штраф.