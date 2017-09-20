В два раза меньше призовых получат победители Олимпиады 2018 года

Однако спортсмены, как правило, получают награды в долларах или евро, поскольку зарабатывают они на международных стартах. И если учесть, что суммы вознаграждений остались на уровне тех, что чемпионы получили за игры в Лондоне в 2012 году, когда курс валют в разы отличался от нынешнего, то премиальные за будущую Олимпиаду в перерасчёте на «твёрдую» валюту будут в два раза меньше.