В два раза меньше призовых получат победители Олимпиады 2018 года

Согласно документу, победители за «золото» получат от государства по 4 млн рублей, обладатели серебряной медали – по 2,5 млн, бронзовой – по 1,7 млн.
Однако спортсмены, как правило, получают награды в долларах или евро, поскольку зарабатывают они на международных стартах. И если учесть, что суммы вознаграждений остались на уровне тех, что чемпионы получили за игры в Лондоне в 2012 году, когда курс валют в разы отличался от нынешнего, то премиальные за будущую Олимпиаду в перерасчёте на «твёрдую» валюту будут в два раза меньше.
Эксперты акцентируют внимание и на том, что игры пройдут в феврале-марте 2018 года, как раз после президентских выборов в России. Многие экономисты предсказывают резкое падение рубля после их завершения. А это значит, что неизвестно, какой суммой в рублях государство отблагодарит спортсменов, сообщают «Новые известия».
Стоит отметить, что награждают олимпийцев и паралимпийцев не только федеральными выплатами. Местные власти дарят победителям и призёрам квартиры и машины. Некоторым предлагают пополнить списки депутатов разного уровня.
Напоминаем, что Олимпийские игры в 2018 году пройдут в Пхенчхане (Южная Корея) с 9 по 25 февраля. Паралимпийские игры – с 9 по 18 марта.