Учений свет и не учений тьма: что происходило в Белгороде 19 сентября

Там потушили выкатившийся на взлётно-посадочную полосу ЯК-40, спасли условных пассажиров. Через пару часов уже в школе №27 соорудили учебный дым в одном из классов на третьем этаже. Школьников вывели в масках на улицу, несколько «пострадавших» спустили по автолестнице. Прохожие удивлённо поднимали глаза, но быстро понимали, что происходит.
Удивляться всерьёз пришлось в шестом часу вечера. В твиттере белгородец сообщил об оцеплении «Сити Молла», сразу же в соцсетях посыпались сообщения и фотографии из других мест, оцепленных полицией. Всех людей из торговых центров, рынков, кинотеатра, гостиницы эвакуировали – искали бомбы. Общероссийская волна докатилась и до нашего региона.
В числе оцепленных оказались ТРК «Сити Молл Белгородский», ТЦ «Славянский» и «Автоград», универмаг «Белгород», гостиницы «Аврора», «Арт-отель» и «Континеталь», ресторан «Милан». К счастью, в помещениях ничего не находили. В среднем через полчаса люди возвращались на свои рабочие места.
В 19:00 оцепили и один жилой дом. На Преображенской, 132 эвакуировали жителей после звонка в органы о том, что в подъезд зашла подозрительная женщина в парандже. Об этом рассказали ИА «Бел.Ру» сотрудники расположенного там же магазина «Магнит», которых тоже вывели из помещения. Вернулись они к работе в половине восьмого. Ничего не нашли и там.
Представители местных УМВД, МЧС, Росгвардии и всех других организаций от комментариев отказались сразу по ходу событий и не дают их до сих пор. Зато глава МЧС России Владимир Пучков заявил сегодня «Интерфаксу», что массовая эвакуация людей в регионах не связана с учениями и сейчас специалисты изучают «весь возможный спектр, причины этого явления».
О том, что это не были учения, можно было судить по количеству полицейских и сотрудников ДПС на улицах города вчерашним вечером. Останавливали и проверяли подозрительные автомобили, прохожих, вели переговоры по рации.
Когда люди возвращались на рабочие места на рынке «Солнечный», который «расцепили» одним из первых, и спросили сотрудника одного из ведомств: «Что, ложная тревога?» – он им ответил: «Для нас – не ложная».