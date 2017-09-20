Учений свет и не учений тьма: что происходило в Белгороде 19 сентября

В 19:00 оцепили и один жилой дом. На Преображенской, 132 эвакуировали жителей после звонка в органы о том, что в подъезд зашла подозрительная женщина в парандже. Об этом рассказали ИА «Бел.Ру» сотрудники расположенного там же магазина «Магнит», которых тоже вывели из помещения. Вернулись они к работе в половине восьмого. Ничего не нашли и там.