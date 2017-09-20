Создан сайт информподдержки белгородских НКО

Институт региональной кадровой политики разработал сайт belnko.ru по инициативе департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Сейчас на нём есть перечень и данные некоммерческих организаций области, описание успешных проектов, справочная информация для общественников, ответы на популярные вопросы. НКО могут рассказывать на портале о том, чем они занимаются, делиться опытом, задавать вопросы и предлагать новости.