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Создан сайт информподдержки белгородских НКО

20 сентября 2017, 15:03
Ресурс содержит реестр общественных организаций, информацию о способах регистрации и грантах.

Институт региональной кадровой политики разработал сайт belnko.ru по инициативе департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области. Сейчас на нём есть перечень и данные некоммерческих организаций области, описание успешных проектов, справочная информация для общественников, ответы на популярные вопросы. НКО могут рассказывать на портале о том, чем они занимаются, делиться опытом, задавать вопросы и предлагать новости.

Чиновники считают, что сайт поможет сотрудничеству общественных организаций, граждан и власти, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.

Напомним, в начале сентября для развития областных НКО в Новом Осколе открыли Центр общественных организаций.

#Новости#Некоммерческая организация#Реестр#Поддержка#Город
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