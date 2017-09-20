Bel.ru
ГлавноеВсе новости

«Шива за три копейки»: работодатели Белгородской области неохотно берут на работу подростков в летние каникулы

20 сентября 2017, 13:53
Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель начальника управления по труду и занятости населения Римма Кильдерова.

Специалисты признают, что вопрос трудоустройства подростков стоит остро. Платить работодатели готовы мало, предлагаются «сезонные» места подсобными работниками в школах, на сельхозобъектах.

Многие хотят получить «шиву за три копейки», но не понимают, что, чтобы у «шивы» выросли десять рук, его надо сперва обучить, дать возможность стажироваться, хотя бы бесплатно. Римма Кильдерова

Решение проблемы видят во взаимодействии с работодателями. Создан сайт «Работа в радость» с вакансиями для детей.

Исполнительный директор Высшей Школы Управления НИУ «БелГУ» Наталья Говоруха рассказала, что университет выиграл грант на летнюю школу «Пегас – юниор», во время которой дети получают первые навыки, чаще в игровой форме.

Проводит профориентационные лагеря и HeadHunter. В детском лагере «Артек» в Крыму проходит в две смены «Неделя HeadHunter» с семинарами по личной эффективности, тайм-менедженту, профориентации.

Школьникам рекомендуют проявлять активность с ранних лет, изучать рынок труда, чтобы в будущем выбрать себе профессию по душе. Поиск «работы своей мечты» - процесс непрерывный, и только постоянное саморазвитие поможет быть конкурентным специалистом.

#Новости#Рынок труда#Школьники#Вакансии#Белгородская область#Трудоустройство#Голосование по Конституции#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18