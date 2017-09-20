«Шива за три копейки»: работодатели Белгородской области неохотно берут на работу подростков в летние каникулы

Специалисты признают, что вопрос трудоустройства подростков стоит остро. Платить работодатели готовы мало, предлагаются «сезонные» места подсобными работниками в школах, на сельхозобъектах.
Многие хотят получить «шиву за три копейки», но не понимают, что, чтобы у «шивы» выросли десять рук, его надо сперва обучить, дать возможность стажироваться, хотя бы бесплатно. Римма Кильдерова
Решение проблемы видят во взаимодействии с работодателями. Создан сайт «Работа в радость» с вакансиями для детей.
Исполнительный директор Высшей Школы Управления НИУ «БелГУ» Наталья Говоруха рассказала, что университет выиграл грант на летнюю школу «Пегас – юниор», во время которой дети получают первые навыки, чаще в игровой форме.
Проводит профориентационные лагеря и HeadHunter. В детском лагере «Артек» в Крыму проходит в две смены «Неделя HeadHunter» с семинарами по личной эффективности, тайм-менедженту, профориентации.
Школьникам рекомендуют проявлять активность с ранних лет, изучать рынок труда, чтобы в будущем выбрать себе профессию по душе. Поиск «работы своей мечты» - процесс непрерывный, и только постоянное саморазвитие поможет быть конкурентным специалистом.