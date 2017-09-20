ОНФ планирует создание сквозных межрегиональных туристических маршрутов в России

По замыслу экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) маршруты соединят памятники культуры и природы, будут оборудованы инфраструктурой.
У нас природоохрана строится на отделении человека от природы и подразумевает создание неких «заборов» и контролирующих органов. Если гиперболизировать этот подход, то экологи с удовольствием обнесли бы заповедники заборами, чтобы никто не смог пробраться и ничего не увидел. С таким подходом тяжело говорить о развитии экотуризма. Существует позитивный опыт, когда сохранение экосистем достигается через просветительскую работу, через создание массовых комфортных условий для общения человека с природой, но в строго определённых рамках. И именно тропы стали возможностью направить стихийный поток туристов по определенному направлению. Здесь есть, что обсудить. Поэтому Народный фронт в октябре проведет экспертное совещание, куда мы пригласим представителей туристического ведомства, экологов, министерства спорта, чтобы обсудить перспективы формирования сквозных туристических маршрутов в стране. Александр Железнякэксперт ОНФ, советник по туризму Корпорации развития Севастополя
Президент России и лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил правительству разработать предложения по господдержке бизнесменов, которые занимаются экотуризмом россиян, и создать туристический интернет-портал экологической направленности, пишет пресс-служба ОНФ.
Мы видим, что государство готово вкладывать средства в развитие внутреннего туризма, снижение стоимости туров для россиян. При этом до сих пор системно не развивается направление, которое имеет огромный потенциал для превращения внутреннего туризма в массовое явление. Это организация сквозных маршрутов (пешеходных, велосипедных и пр.), которые бы тянулись на сотни и тысячи километров, объединяя между собой заповедники, национальные парки, памятники культуры, истории и просто стихийные точки отдыха на природе. Причём на всём протяжении эти тропы, естественно, должны быть оборудованы навигацией на местности, геолокационными метками, кемпингами, точками питания, сбора мусора и так далее. Александр Железнякэксперт ОНФ, советник по туризму Корпорации развития Севастополя
По его словам, сегодня в стране не существует комфортных условий для внутренних туристов: экотропы в заповедниках, национальных парках и заказниках встречаются редко, а зоны массового отдыха не предполагают регуляции нагрузок.