ОНФ планирует создание сквозных межрегиональных туристических маршрутов в России

У нас природоохрана строится на отделении человека от природы и подразумевает создание неких «заборов» и контролирующих органов. Если гиперболизировать этот подход, то экологи с удовольствием обнесли бы заповедники заборами, чтобы никто не смог пробраться и ничего не увидел. С таким подходом тяжело говорить о развитии экотуризма. Существует позитивный опыт, когда сохранение экосистем достигается через просветительскую работу, через создание массовых комфортных условий для общения человека с природой, но в строго определённых рамках. И именно тропы стали возможностью направить стихийный поток туристов по определенному направлению. Здесь есть, что обсудить. Поэтому Народный фронт в октябре проведет экспертное совещание, куда мы пригласим представителей туристического ведомства, экологов, министерства спорта, чтобы обсудить перспективы формирования сквозных туристических маршрутов в стране. Александр Железнякэксперт ОНФ, советник по туризму Корпорации развития Севастополя