Менеджер и медсестра – самые востребованные специальности в центрах занятости Белгородской области

Как рассказала на пресс-конференции в «Интерфаксе» заместитель начальника управления по труду и занятости населения Римма Кильдерова, наибольшее количество рабочих мест создаётся на обрабатывающих производствах, в оптово-розничной торговле, сфере добычи полезных ископаемых, сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве.
Больше всего вакансий имеется в строительной сфере – 18 %. Чуть меньше – в сельском хозяйстве, государственном управлении и обрабатывающем производстве.
Чаще всего ищут работу менеджера, медсестры, бухгалтера, инженера, ветеринарного врача и фельдшера. Пользуются спросом и рабочие специальности: водителя, подсобного рабочего и других.
Официально зарегистрировано в белгородском центре занятости менее пяти тысяч безработных. Всего по региону – 32 тысячи. Трудоустроили в 2017 году 81 % из обратившихся в центр занятости.
Отметила Римма Кильдерова демографический фактор: в регионе снижается число жителей в трудоспособном возрасте. Сейчас это 821 726 человек, что на 61 тысячу меньше, чем в 2016 году.
Если из статистики нарисовать портрет безработного в Белгородской области, то это чаще будет женщина со средним образованием в сельской местности. Безработных мужчин – 48 %.
В белгородском центре занятости пилотным проектом реализуется программа «Семь шагов к трудоустройству». Она подразумевает глобальную трансформацию подходов к работе с безработными людьми, отработку новых методов взаимодействия.
Как рекрутёр, я понимаю, как работать с безработными, соответственно, мы стараемся идти в ногу со временем в вопросе помощи гражданам в поиске своего места на рынке труда. Римма Кильдерова
Несколько иная картина вырисовывается из статистики, предоставленной ведущим менеджером по маркетингу и связям с общественностью компании HeadHunter Валерией Ивановой.
Наибольшее число вакансий на сайте hh.ru – 41 % – в сфере продаж. Далее расположены банки, инвестиции, производство, вакансии для студентов и начинающих карьеру и рабочий персонал.
Соискатели размещают больше резюме в сфере информационных технологий – 16 %. Студенты и начинающие карьеру разместили на сентябрь 2017 года 15 % резюме. Далее идут сфера производства и управленческий персонал.
Самая высокая конкуренция на рынке труда сейчас среди высшего менеджмента и юристов – 11,1 и 10,9 заявок на место. В сфере безопасности – 8,1, бухгалтерия, управленческий персонал – 7,5. Трудно найти работу и студентам: в номинации «начало карьеры, студенты» в среднем на одну вакансию претендуют 6-7 человек.
Портрет соискателя на HeadHunter: мужчина в возрасте 26-35 лет с опытом работы от трёх до шести лет. Среди ищущих работу на сайте 72 % имеют высшее образование, 15 % – среднее специальное, 9 % – незаконченное высшее.
Средний запрос по зарплате – 29 тысяч рублей. Средний заработок в вакансиях – 30 тысяч.
Римма Кильдерова, отвечая на вопрос по такой статистике в центрах занятости, рассказала, что и запросы, и предлагаемая зарплата там, в среднем, меньше.
Высококвалифицированные специалисты в центры занятости не идут, а ищут работу в первую очередь через онлайн-ресурсы. У нас контингент другой: недавно, к примеру, человек с высшим образованием пошёл переучиваться на газосварщика. Приходится сталкиваться и с ситуациями, когда резюме приходится отдавать на флешке, чтобы человек смог найти в посёлке компьютер и передать его. Тенденция такая, что больше безработных сейчас в сёлах. Римма Кильдерова