Менеджер и медсестра – самые востребованные специальности в центрах занятости Белгородской области

Высококвалифицированные специалисты в центры занятости не идут, а ищут работу в первую очередь через онлайн-ресурсы. У нас контингент другой: недавно, к примеру, человек с высшим образованием пошёл переучиваться на газосварщика. Приходится сталкиваться и с ситуациями, когда резюме приходится отдавать на флешке, чтобы человек смог найти в посёлке компьютер и передать его. Тенденция такая, что больше безработных сейчас в сёлах. Римма Кильдерова