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Федеральный портал об экотуризме появится по поручению Владимира Путина

20 сентября 2017, 12:21
На сайте разместят сведения об особо охраняемых территориях России.

Предложения о создании информационного сайта для туристов подготовят к ноябрю 2017 года, пишет «Российская газета».

Также к этому времени правительство представит варианты господдержки организаций и ИП, развивающих экотуризм в местах на границе с особо охраняемыми природными территориями.

К январю Кабмин, ФСБ и руководство субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов оценят эффективность работы системы погранпереходов, а после разработают и утвердят дорожную карту по её улучшению.

Напомним, ранее ИА «Бел.ру» анализировало, как развивается туризм в Белгородской области.

В настоящее время в регионе большее распространение получил сельский туризм. В основном он представлен небольшими усадьбами, предлагающими проживание, питание и экскурсионные маршруты. Экотуризмом в регионе можно заняться, посетив заповедник «Белогорье» и другие природные парки и заказники.

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