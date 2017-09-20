Федеральный портал об экотуризме появится по поручению Владимира Путина

В настоящее время в регионе большее распространение получил сельский туризм. В основном он представлен небольшими усадьбами, предлагающими проживание, питание и экскурсионные маршруты. Экотуризмом в регионе можно заняться, посетив заповедник «Белогорье» и другие природные парки и заказники.