Федеральный портал об экотуризме появится по поручению Владимира Путина

Предложения о создании информационного сайта для туристов подготовят к ноябрю 2017 года, пишет «Российская газета».
Также к этому времени правительство представит варианты господдержки организаций и ИП, развивающих экотуризм в местах на границе с особо охраняемыми природными территориями.
К январю Кабмин, ФСБ и руководство субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов оценят эффективность работы системы погранпереходов, а после разработают и утвердят дорожную карту по её улучшению.
В настоящее время в регионе большее распространение получил сельский туризм. В основном он представлен небольшими усадьбами, предлагающими проживание, питание и экскурсионные маршруты. Экотуризмом в регионе можно заняться, посетив заповедник «Белогорье» и другие природные парки и заказники.