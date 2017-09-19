Жертвой белгородских интернет-мошенников стал житель Саранска

В полицию обратился 23-летний житель Саранска, утверждающий, что стал жертвой мошенников. Для участия в ставках он создал интернет-кошелёк и пополнил его на 10 тысяч рублей. Парень по требованию организаторов сообщил им логин и пароль, после чего они перестали выходить на связь.
Правоохранители задержали проживающую в Белгороде семейную пару: 29-летнего мужчину и 27-летнюю женщину. Ранее не судимым супругам грозит до пяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину».
Сейчас следователи выясняют, имеет ли пара отношение к другим похожим преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД по Белгородской области.