Жертвой белгородских интернет-мошенников стал житель Саранска

В полицию обратился 23-летний житель Саранска, утверждающий, что стал жертвой мошенников. Для участия в ставках он создал интернет-кошелёк и пополнил его на 10 тысяч рублей. Парень по требованию организаторов сообщил им логин и пароль, после чего они перестали выходить на связь.