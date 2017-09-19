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Восемь лет дали белгородке, убившей сына топором

19 сентября 2017, 19:45
Преступление она совершила в конце прошлого года.

62-летняя жительница села Яблоново Корочанского района после пьяной ссоры ударила сына около 30 раз топором по шее и голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

После этого пенсионерка вместе с мужем закопала тело сына на окраине села, сделала частичный ремонт дома и через 10 дней сообщила правоохранителям о его исчезновении.

Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Ей назначили восемь лет в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе областного следственного комитета.

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