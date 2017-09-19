V Спартакиада трудовых коллективов прошла в Губкине

В СК «Горняк» в Губкине состоялась юбилейная V Спартакиада трудовых коллективов Белгородской области. В спартакиаде приняли участие около 500 сотрудников предприятий горно-металлургической, агропромышленной, газовой отрасли, сферы здравоохранения, образования и науки.
Соревновались в девяти видах спорта: армспорт, уличный баскетбол, гиревой спорт, лёгкая атлетика, ГТО, настольный теннис, плавание, перетягивание каната, быстрые шахматы.
В итоге золото в абсолютном зачёте в первой группе заняла сборная горно-металлургического профсоюза России, во второй группе – профсоюз работников культуры. Серебро досталось командам профсоюзов АПК и строительной отрасли. Бронза – у профсоюзников газовой и лесной отраслей.
Награды спортсменам вручили заместитель начальника управления физической культуры и спорта области Сергей Дубенцов, генеральный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Белгородской области» Алексей Шулешко и председатель Белгородского областного объединения организаций профсоюзов Николай Шаталов.
В конце мероприятия детские творческие коллективы Губкинского городского округа поздравили спортсменов праздничным концертом.
Мероприятие провели при поддержке правительства Белгородской области, областного объединения организаций профсоюзов, областной организации общероссийских отраслевых профсоюзов и регионального Союза промышленников и предпринимателей.
Фото пресс-службы Белгородского областного объединения организаций профсоюзов