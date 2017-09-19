V Спартакиада трудовых коллективов прошла в Губкине

В итоге золото в абсолютном зачёте в первой группе заняла сборная горно-металлургического профсоюза России, во второй группе – профсоюз работников культуры. Серебро досталось командам профсоюзов АПК и строительной отрасли. Бронза – у профсоюзников газовой и лесной отраслей.