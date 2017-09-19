В летних лагерях Белгорода отдохнули почти 19 тысяч детей и подростков

Этим летом в лагерях побывали 18,9 тысяч юных белгородцев: более 14 тысяч — в 44 школьных лагерях и более 4 тысяч — в 5 загородных, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области.
Всего в ДОЛ области отдохнуло 85 тысяч человек, 92 % которых получили оздоровительный эффект, приводит данные региональное отделение Роспотребнадзора.
Для ребят устраивали квесты, спортивные занятия, праздники и памятные мероприятия, концерты и конкурсы. Школьники изучали выборное законодательство, организуя выборы президентов лагерей. Работали вокально-хоровые, культурно-этнографические, туристические направления, «Школа лидерства» и «Академия бизнеса».
По словам начальника управления образования администрации Белгорода Ирины Гричаниковой, все учреждения были оснащены видеокамерами, кнопками вызова полиции и средствами пожаротушения.
При этом во время подготовки и работы лагерей специалисты Роспотребнадзора обнаружили 334 административных правонарушения, большинство из которых быстро устранили. Общая сумма штрафов составила около 1,26 млн рублей.
На горячую линию регионального отделения ведомства обратились 47 жителей Белгорода и области. Большинство из них интересовалось, как оформить путёвку и какие медицинские документы для этого нужны.
Весной 2018 года в Белгороде планируют организовать пришкольные лагеря для 4,5 тысяч детей.