Победители форума студенческих инициатив хотят создать пасеку и немецкий клуб

Тренинги по государственной молодёжной политике проводили белгородские и российские эксперты: Дарья Вершинина из РИА «Новости», основатель веб-студии «Облако» Максим Страхов, специалисты областного Центра молодёжных инициатив Екатерина Головенко и Ирина Савицких.
Кроме того, участники форума «Платформа 31» встретились с чемпионами мира Олегом Утениным и Иваном Кирпа, членом Общественной палаты РФ Еленой Цунаевой, начальником управления молодёжной политики Белгородской области Андреем Чесноковым, сообщает пресс-служба БелГУ.
Проекты оценивали по шести направлениям форума: «Молодёжные медиа», «Проектное управление», «Предпринимательство», «Молодёжные общественные организации», «Студенческое самоуправление» и «Подготовка и переподготовка специалистов в сфере ГМП».
После 3,5-часовой защиты и обсуждения экспертов выбрали семь лучших проектов: «Волонтёрскую студенческую школу социального действия» Анастасии Чуркиной, «Создание немецкого клуба» команды международного офиса БелГУ, «Школу старост» Виктории Михель, «Борисовка — это интересно» Светланы Гмыря, «Ночью в университете» Надежды Синельниковой, «Создание цикла видероликов о стажировках для студентов Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина» Анны Дуюн и «Открытие частной пчелиной пасеки» Максима Свинаренко.
Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»