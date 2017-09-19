Победители форума студенческих инициатив хотят создать пасеку и немецкий клуб

После 3,5-часовой защиты и обсуждения экспертов выбрали семь лучших проектов: «Волонтёрскую студенческую школу социального действия» Анастасии Чуркиной, «Создание немецкого клуба» команды международного офиса БелГУ, «Школу старост» Виктории Михель, «Борисовка — это интересно» Светланы Гмыря, «Ночью в университете» Надежды Синельниковой, «Создание цикла видероликов о стажировках для студентов Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина» Анны Дуюн и «Открытие частной пчелиной пасеки» Максима Свинаренко.