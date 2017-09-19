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Победители форума студенческих инициатив хотят создать пасеку и немецкий клуб

19 сентября 2017, 11:39
Более 200 студентов из регионов Центрального федерального округа несколько дней проходили тренинги, защищали свои проекты, общались с известными людьми на «Платформе 31» в Белгороде.

Тренинги по государственной молодёжной политике проводили белгородские и российские эксперты: Дарья Вершинина из РИА «Новости», основатель веб-студии «Облако» Максим Страхов, специалисты областного Центра молодёжных инициатив Екатерина Головенко и Ирина Савицких.

Кроме того, участники форума «Платформа 31» встретились с чемпионами мира Олегом Утениным и Иваном Кирпа, членом Общественной палаты РФ Еленой Цунаевой, начальником управления молодёжной политики Белгородской области Андреем Чесноковым, сообщает пресс-служба БелГУ.

Проекты оценивали по шести направлениям форума: «Молодёжные медиа», «Проектное управление», «Предпринимательство», «Молодёжные общественные организации», «Студенческое самоуправление» и «Подготовка и переподготовка специалистов в сфере ГМП».

После 3,5-часовой защиты и обсуждения экспертов выбрали семь лучших проектов: «Волонтёрскую студенческую школу социального действия» Анастасии Чуркиной, «Создание немецкого клуба» команды международного офиса БелГУ, «Школу старост» Виктории Михель, «Борисовка — это интересно» Светланы Гмыря, «Ночью в университете» Надежды Синельниковой, «Создание цикла видероликов о стажировках для студентов Белгородского ГАУ им. В.Я. Горина» Анны Дуюн и «Открытие частной пчелиной пасеки» Максима Свинаренко.

Фото пресс-службы НИУ «БелГУ»

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