Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Оцепление возле рынка «Солнечный» только что снято в Белгороде

19 сентября 2017, 18:13
Правоохранители ничего подозрительного в здании не обнаружили, сообщает с места наш корреспондент.

На месте работали кинологи с собаками, территория была оцеплена полицией, к торговому центру «Солнечный» были подтянуты оперативные службы областного центра, в том числе пожарные расчёты и скорая помощь.

В настоящий момент оцепление снято, в том числе и по улице Конева. Сотрудники центра направились на свои рабочие места.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения об эвакуации из ТРЦ «Сити Молл Белгородский», рынка «Солнечный», универмага «Белгород» и ТЦ «Славянский». По информации «Интерфакса», анонимные звонки поступили о закладке минимум семи взрывных устройств в торговых центрах Белгорода.

Фото Евгения Грицкова

#Новости#Эвакуация#Эвакуация жителей#Эвакуация людей#Белгород в оцеплении#Происшествия
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18