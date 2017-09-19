Оцепление возле рынка «Солнечный» только что снято в Белгороде

На месте работали кинологи с собаками, территория была оцеплена полицией, к торговому центру «Солнечный» были подтянуты оперативные службы областного центра, в том числе пожарные расчёты и скорая помощь.
В настоящий момент оцепление снято, в том числе и по улице Конева. Сотрудники центра направились на свои рабочие места.
Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения об эвакуации из ТРЦ «Сити Молл Белгородский», рынка «Солнечный», универмага «Белгород» и ТЦ «Славянский». По информации «Интерфакса», анонимные звонки поступили о закладке минимум семи взрывных устройств в торговых центрах Белгорода.
Фото Евгения Грицкова