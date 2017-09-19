«Кросс нации» объединил более 2000 белгородцев во Всероссийский день бега

Участники забега 2006 года рождения и младше соревновались на дистанции 1000 метров. Для юных легкоатлетов это был больше, чем просто забег – каждый из них поставил для себя цель победить. Удалось это, конечно же, не всем. На финише многим родителям приходилось успокаивать своих детей, рассказывать, что их основные победы в жизни ещё впереди, ведь главное – это участие.