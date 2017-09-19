«Кросс нации» объединил более 2000 белгородцев во Всероссийский день бега

«Кросс нации» – одно из самых масштабных спортивных мероприятий, которое проводится с 2004 года. В этом году легкоатлетический забег охватил 84 региона страны. Ежегодно организаторами национального кросса выступает Министерство спорта России. «Кросс нации» проводится в Белгороде уже шесть лет.
В этом году его впервые проводила региональная Федерация лыжных гонок и лыжероллерного спорта при активном содействии межрегионального межотраслевого профсоюза «Правда». Помощь в организации оказывали представители СШОР №3 и Управление физической культуры и спорта области.
Мы получили от минспорта 1900 номеров и столько же атлетов сегодня участвует. Каждый может выбрать себе дистанцию по спортивным возможностям: как расстояние, так и группу, ведь любители могут бежать с любителями, а спортсмены со спортсменами. Думаю, что «Кросс нации» – это самая лучшая реклама массового спорта. Где мы ещё встретим такое количество участников. Евгений Ходячих президент Федерации лыжных гонок и лыжероллерного спорта Белгородской области
Мероприятие объединило профессиональных спортсменов, любителей, школьников, студентов, работников бюджетных организаций и служащих государственных структур. В этом году были побиты возрастные рекорды: самому маленькому бегуну 5 лет, а старшему в феврале исполнилось 80.
Наши «правдивцы» сегодня тоже бегут. Я за то, чтобы бегом занимались люди любого возраста. Отрадно, что сегодня здесь очень много молодёжи, которая поддерживает здоровый образ жизни. Сергей Фуглаев председатель профсоюза «Правда»
Участники забега 2006 года рождения и младше соревновались на дистанции 1000 метров. Для юных легкоатлетов это был больше, чем просто забег – каждый из них поставил для себя цель победить. Удалось это, конечно же, не всем. На финише многим родителям приходилось успокаивать своих детей, рассказывать, что их основные победы в жизни ещё впереди, ведь главное – это участие.
Для ребят до 1998 года рождения были подготовлены дистанции 2000 и 4000 метров. Среди этой категории участников было большое количество представителей спортивных школ. Поэтому борьба на финише была напряжённой – в последние секунды каждый хотел вырвать победу!
Мужчины и женщины 1997 года рождения и старше участвовали в массовом забеге на 6000 метров.
На дистанции в 2000 метров победу одержал белгородский легкоатлет, член сборной России – Сергей Дубровский, а второе и третье места заняли близнецы Науменко. И если Александр Науменко родился на три минуты раньше Алексея, то финишировал младший брат раньше старшего.
Организация была намного лучше, чем в прошлом году. В целом бежал хорошо. В этот раз мне было очень трудно в том плане, что соревновался с напарниками по команде. Но всё же я рад, что выиграл Сергей Дубровский
Перед награждением профсоюз «Правда» провёл розыгрыш 6 подарочных сертификатов на покупку спортивных товаров, а победители и призёры забегов получили медали, дипломы и кубки от Министерства спорта РФ.
В этот же день «правдивцы» участвовали в ещё одном спортивном мероприятии – седьмом этапе профсоюзной спартакиады, в рамках которого проходили соревнования по пейнтболу. На территории пейнтбольного клуба «Застава» разгорелись нешуточные бои за звание самого меткого стрелка. 16 команд (по 6 человек в каждой) играли по олимпийской системе.
В итоге обладателями первого места стали лидеры спартакиадной гонки – команда «Оконные технологии». Второе почётное место заняли «Антидепрессанты» (ГК «Добрыня»), а третье «ИС» – Инженерные служба.
Следующий этап – плавание пройдёт в октябре. Завершать первую профсоюзную спартакиаду будут семейно-спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья».