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Из торговых и офисных центров Белгорода эвакуируют людей

19 сентября 2017, 18:02
Сообщения об эвакуации из ТРЦ «Сити Молл Белгородский», рынка «Солнечный», универмага «Белгород» и ТЦ «Славянский» появились в социальных сетях.

С вопросом, не связано ли это с учениями, в пресс-службе регионального МЧС корреспондента ИА «Бел. Ру» перенаправили в УМВД по Белгородской области, где нам ответили, что это не в их компетенции.

По словам очевидцев, чей офис расположен в ТОЦ «Славянский», их попросили покинуть помещение 15 минут назад.

Изначально началась эвакуация посетителей супермаркета «Магнит», потом позвонили нам. Мы вышли на улицу, территория оцеплена красной лентой, вокруг много полицейских. Мне позвонил знакомый и сказал, что то же самое происходит в универмаге «Белгород» и здании «Росбанка» неподалёку. Наталья

Фото из сообщества Белгород Новости в ВК

#Новости#Эвакуация#Тц славянский#Сити молл#Универмаг белгород#Белгород в оцеплении#Происшествия
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