«Бес паники»: как вести себя при пожаре в школе

19 сентября в школе №27 прошёл семинар по пожарной безопасности. Специалисты МЧС и других городских служб рассказали о правилах поведения и мерах безопасности при внештатных ситуациях.
Каждая школа ежегодно проходит проверки соблюдения пожарной безопасности. В 2017 году в четырёх белгородских школах были нарушения, их руководителей наказали.
Начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов рассказал, что помимо стандартных инструкций, каждая школа имеет свои особенности.
Несмотря на трафаретный порядок действий в инструкции, в каждой школе свои места для эвакуации детей, одежда их где-то хранится на первом этаже, а где-то – в классах. Должно быть и помещение, где дети будут до приезда родителей, если что-то случится зимой. Грамотные действия руководителей и учителей в первые минуты при пожаре – залог сохранения жизней детей и минимизации материального ущерба. Виктор Баранов
Обратили внимание директоров и на то, что электронные школьные журналы могут быть при пожаре бесполезны. Нужно иметь списки учеников на бумаге, чтобы быстро проверить их присутствие на месте эвакуации и организовать поиск отсутствующих.
Директор школы №27 Юрий Полётов рассказал, что школа оснащена всем минимально необходимым.
В настоящее время безопасность вообще детей и школ – особая задача всего общества и директоров школ в частности. Проведённый семинар и учения на базе нашей школы положительно скажутся на безопасности и мобилизуют всех соблюдать правила и нормы. В нашей школе необходимый минимум для обеспечения безопасности имеется. Но хотелось бы получить видеонаблюдение, которое стабилизировало бы всю обстановку в школе. Юрий Полётов
Главное же, что требуется от руководителей, – не паниковать и с холодной головой организовать детей. Только так можно избежать ситуаций, когда школьники прыгают из окон, спасаясь от пожара, или прячутся под партами, оставаясь в местах возгораний.