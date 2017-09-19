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«Бес паники»: как вести себя при пожаре в школе

19 сентября 2017, 10:52
Директорам школ Белгорода напомнили, как нужно организовывать эвакуацию детей при пожаре и задымлении.

19 сентября в школе №27 прошёл семинар по пожарной безопасности. Специалисты МЧС и других городских служб рассказали о правилах поведения и мерах безопасности при внештатных ситуациях.

Каждая школа ежегодно проходит проверки соблюдения пожарной безопасности. В 2017 году в четырёх белгородских школах были нарушения, их руководителей наказали.

Начальник управления ГОЧС Белгорода Виктор Баранов рассказал, что помимо стандартных инструкций, каждая школа имеет свои особенности.

Несмотря на трафаретный порядок действий в инструкции, в каждой школе свои места для эвакуации детей, одежда их где-то хранится на первом этаже, а где-то – в классах. Должно быть и помещение, где дети будут до приезда родителей, если что-то случится зимой. Грамотные действия руководителей и учителей в первые минуты при пожаре – залог сохранения жизней детей и минимизации материального ущерба. Виктор Баранов

Обратили внимание директоров и на то, что электронные школьные журналы могут быть при пожаре бесполезны. Нужно иметь списки учеников на бумаге, чтобы быстро проверить их присутствие на месте эвакуации и организовать поиск отсутствующих.

Директор школы №27 Юрий Полётов рассказал, что школа оснащена всем минимально необходимым.

В настоящее время безопасность вообще детей и школ – особая задача всего общества и директоров школ в частности. Проведённый семинар и учения на базе нашей школы положительно скажутся на безопасности и мобилизуют всех соблюдать правила и нормы. В нашей школе необходимый минимум для обеспечения безопасности имеется. Но хотелось бы получить видеонаблюдение, которое стабилизировало бы всю обстановку в школе. Юрий Полётов

Главное же, что требуется от руководителей, – не паниковать и с холодной головой организовать детей. Только так можно избежать ситуаций, когда школьники прыгают из окон, спасаясь от пожара, или прячутся под партами, оставаясь в местах возгораний.

Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ БелгородаСеминар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода
Семинар по противопожарной безопасности для руководителей школ Белгорода

#Новости#Школы#МЧС#Противопожарная безопасность#Семинар#Город
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