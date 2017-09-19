«Бес паники»: как вести себя при пожаре в школе

Несмотря на трафаретный порядок действий в инструкции, в каждой школе свои места для эвакуации детей, одежда их где-то хранится на первом этаже, а где-то – в классах. Должно быть и помещение, где дети будут до приезда родителей, если что-то случится зимой. Грамотные действия руководителей и учителей в первые минуты при пожаре – залог сохранения жизней детей и минимизации материального ущерба. Виктор Баранов