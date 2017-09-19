18 миллионов вложат в очистные сооружения в Белгородском районе

Локальные канализационные очистные сооружения будут иметь производительность 80м3 в сутки и обслуживать 4 многоквартирных дома и близлежащие объекты социальной инфраструктуры.
На сегодняшний день выполнены земляные работы, устанавливается фундамент, а также завершается производство и комплектация системы очистки. В начале октября планируют поставить современное оборудование, сообщили в администрации Белгородского района.
Таким образом, в скором времени решат проблему очистки сточных вод в селе Пушкарное.
Стоимость проектных работ превышает 18 млн рублей.