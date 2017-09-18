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За 120 граммов марихуаны белгородцу грозит до 10 лет колонии

18 сентября 2017, 11:54
Несколько лет житель Прохоровского района хранил дома мешок с дикой коноплёй.

Прохоровским полицейским сообщили, что 34-летний житель одного из хуторов хранит дома наркотики. После осмотра у него нашли мешок со 120 граммами марихуаны. Ранее не судимый мужчина рассказал, что собрал её в поле и высушил для личного потребления несколько лет назад.

Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

С подозреваемого взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД по Белгородской области.

#Новости#Лишение свободы#Колония#Марихуана#Происшествия
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