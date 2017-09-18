За 120 граммов марихуаны белгородцу грозит до 10 лет колонии

Прохоровским полицейским сообщили, что 34-летний житель одного из хуторов хранит дома наркотики. После осмотра у него нашли мешок со 120 граммами марихуаны. Ранее не судимый мужчина рассказал, что собрал её в поле и высушил для личного потребления несколько лет назад.