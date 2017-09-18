В России внепланово подорожает бензин

Госдума сегодня рассматривает инициативу правительства по увеличению акцизов на топливо на 1 рубль за литр, пишут «Ведомости». Повышение планируют провести в два этапа: по 50 копеек с января и с июля следующего года. Розничная цена топлива увеличится на 60 копеек (1,5%) после каждого повышения акцизов.