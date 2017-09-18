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В России внепланово подорожает бензин

18 сентября 2017, 15:40
Средства пойдут на строительство и ремонт дорог в Крыму и Калининграде.

Госдума сегодня рассматривает инициативу правительства по увеличению акцизов на топливо на 1 рубль за литр, пишут «Ведомости». Повышение планируют провести в два этапа: по 50 копеек с января и с июля следующего года. Розничная цена топлива увеличится на 60 копеек (1,5%) после каждого повышения акцизов.

Федеральный бюджет получит дополнительные 55–60 млрд рублей. Их могут потратить на строительство трасс «Таврида» в Крыму и «Приморское кольцо» в Калининградской области, остальные деньги пойдут в дорожные фонды других регионов России.

#Новости#Бензин#Автомобильное топливо#Акциз#Подорожание#Топливо#Экономика
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