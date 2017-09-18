У белгородцев противоречивое мнение по поводу Дня отца

Причём предлагают не просто ввести праздник, а объединить его с другой датой – Днём трезвости. По словам инициаторов, такое совмещение способствует развитию у виновников торжества чувства долга перед родными. В случае одобрения инициативы День отца дополнит плеяду семейных праздников: День семьи, любви и верности (8 июля), День матери (каждое последнее воскресенье ноября), День сыновей (22 ноября) и День дочерей (25 апреля).