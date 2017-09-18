У белгородцев противоречивое мнение по поводу Дня отца

В администрации президента рассматривают инициативу ввести новый официальный праздник − День отца. Само предложение было сформулировано намного раньше: три года назад идею уже поддержали Министерство труда и социальной защиты и Союз женщин России.
Причём предлагают не просто ввести праздник, а объединить его с другой датой – Днём трезвости. По словам инициаторов, такое совмещение способствует развитию у виновников торжества чувства долга перед родными. В случае одобрения инициативы День отца дополнит плеяду семейных праздников: День семьи, любви и верности (8 июля), День матери (каждое последнее воскресенье ноября), День сыновей (22 ноября) и День дочерей (25 апреля).
ИА «Бел.Ру» поинтересовалось у читателей, как они относятся к новому празднику и его возможному объединению с Днём трезвости. Респонденты могли поддержать инициативу, предложить совместить праздник с Днём матери, выразить своё безразличие и не оказать никакой поддержки. Для сомневающейся аудитории был предложен вариант «затрудняюсь ответить». Результаты опроса оказались противоречивыми.
Большинство опрошенных (33%) оказались безразличными к инициативе депутатов. Возможно, респонденты понимают, что включение этой даты в список официальных на деле ничего не значит. Сомнительно и то, что праздник действительно поспособствует укреплению семейных ценностей.
22% читателей «Бел.Ру» поддержали идею. Однако для удобства предложили объединить праздник с другой семейной датой – Днём матери. Напомним, что День отца предлагают отмечать каждое третье воскресенье октября.
Против внесения Дня отца в перечень официальных праздников выступило такое же количество опрошенных − 22%. Особенно читателей озадачило совмещение даты с Днём трезвости. Невозможность как следует отметить День отца, наверное, и смутила респондентов этой группы.
Полностью поддержавших праздник и затруднившихся ответить читателей оказалось по 11%.
А вот согласных с тем, что объединение Дня отца с Днём трезвости поможет развить у пап чувство ответственности перед своей семьёй, не оказалось.
В целом белгородцы солидарны с россиянами: 62% граждан считают, что праздник должен быть утверждён (данные опроса «ВЦИОМ-Спутник»).
Благодарим читателей за участие в опросе и предлагаем принять участие в новом голосовании на тему «Станет ли Белгород снова волейбольной столицей России?» Оставляйте своё мнение на сайте в разделе «Голосование».
Справка.
История Дня отца берёт своё начало в 20 в. Сегодня праздник имеет официальный статус более чем в 50 странах Европы и Азии, а также в США, Венесуэле, ЮАР и др. и выпадает на каждое третье воскресенье июня. В некоторых государствах даты объединяют, например, в Италии День отцов приурочен ко Дню святого Джузеппе и отмечается 19 марта.
Первый регион России, законодательно закрепивший День отца, − Волгоградская область. Там праздник отмечают с 2006 года. На сегодня День отца на региональном уровне отмечают в 20 субъектах РФ.