Евгений Савченко: Правительство региона ожидают косметические изменения

Все организации региона, в том числе избирательные комиссии всех уровней, мы вот так определяемся удлинить вёсла, пошире их сделать, чтобы мы ещё с большими усилиями гребли и помогали Вам вести корабль Святого Белогорья. Новых Вам, хорошо сгенерированных, идей, воплощения их в жизнь, чтобы мы гордились нашей любимой Белгородской областью под Вашим руководством. Николай Плетнёв