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Евгений Савченко: Правительство региона ожидают косметические изменения

18 сентября 2017, 12:29
На заседании областного избиркома губернатору вручили документ о регистрации избранным главой региона.

На заседании присутствовали все, кроме одного, члены избиркома, кандидаты в губернаторы. Глава Избирательной комиссии Белгородской области Николай Плетнёв назвал собрание «знаковым» и пожелал Евгению Савченко успехов в его деятельности.

Все организации региона, в том числе избирательные комиссии всех уровней, мы вот так определяемся удлинить вёсла, пошире их сделать, чтобы мы ещё с большими усилиями гребли и помогали Вам вести корабль Святого Белогорья. Новых Вам, хорошо сгенерированных, идей, воплощения их в жизнь, чтобы мы гордились нашей любимой Белгородской областью под Вашим руководством. Николай Плетнёв

Евгений Савченко поблагодарил все избиркомы районов и городов области за безупречную организацию и проведение выборов губернатора и выразил уверенность, что предстоящие в марте президентские выборы пройдут так же организованно, «на высоком политическом и патриотическом уровне».

Также губернатор пошутил по поводу полученного процента голосов на выборах и рассказал, что серьёзных перестановок в Правительстве региона не планируется.

69% – хорошая цифра. Ассоциируется с ГАЗ-69 – первый автомобиль, за руль которого я сел и проехал несколько метров в седьмом классе. В региональном правительстве будут косметические изменения. У нас сегодня хорошая команда, трудоспособная, разновозрастная, энергичная. Я считаю, что с этой командой мы можем выполнять те задачи, которые изложены в моей предвыборной программе. Евгений Савченко

Инаугурация Евгения Савченко пройдёт 21 сентября в 11:00.

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