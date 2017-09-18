Большие куклы для больших и маленьких: фестиваль ростовых кукол прошёл в Белгороде

Девять творческих групп из Белгорода, Прохоровского, Шебекинского и Грайворонского районов представили свои работы на трёх площадках города. В 15 часов «Час потехи» прошёл в двух местах на Белгородском Арбате. В 16:30 участники прошли шествием до Центрального парка. На его сцене коллективы показали номера с участием ростовых кукол в номинации «Идея для доброй сказки».