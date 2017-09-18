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Большие куклы для больших и маленьких: фестиваль ростовых кукол прошёл в Белгороде

18 сентября 2017, 17:39
В этом году шествие назвали «В гостях у сказки».

Девять творческих групп из Белгорода, Прохоровского, Шебекинского и Грайворонского районов представили свои работы на трёх площадках города. В 15 часов «Час потехи» прошёл в двух местах на Белгородском Арбате. В 16:30 участники прошли шествием до Центрального парка. На его сцене коллективы показали номера с участием ростовых кукол в номинации «Идея для доброй сказки».

Фестиваль прошёл уже в четвёртый раз. Организаторами его традиционно стали управление культуры администрации Белгорода и ДК «Энергомаш».

Фото пресс-службы администрации г.Белгорода

#Новости#Куклы#Центральный парк#Белгородский арбат#Фестиваль#Культура
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