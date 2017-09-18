Белгородские стрелки стали лучшими на Чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия среди лиц с ПОДА

Профессиональный союз «Правда», Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области и Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с ПОДА и лиц с интеллектуальными нарушениями встретили триумфаторов соревнований и поздравили их с высокими результатами. В свою очередь президент Белгородской федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев отметил, что белгородские спортсмены – люди слова и дела.