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Белгородские стрелки стали лучшими на Чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия среди лиц с ПОДА

18 сентября 2017, 20:56
Андрей Кожемякин, Татьяна Рябченко, Марина Тимошина и Антонина Жукова привезли две золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медали и в итоге заняли первое общекомандное место на стрелковом турнире.

Всероссийские соревнования и чемпионат России по пулевой стрельбе среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в столице Татарстана с 8 по 15 сентября. В них участвовали представители 18 регионов РФ.

Среди большого количества профессиональных спортсменов белгородские стрелки показали лучшие результаты.

Андрей Кожемякин занял первое место на всероссийских соревнованиях в упражнении В-1 – стрельба из пневматической винтовки в положении стоя. В копилке спортсмена ещё и серебряная медаль в упражнении В-7 – стрельба из малокалиберной винтовки из трёх положений.

Татьяна Рябченко стала лучшей в упражнении В-3 – стрельба из пневматической винтовки из положения лёжа на всероссийских соревнованиях, а также выиграла серебро в упражнении В-6 (малокалиберная винтовка) на чемпионате России.

Антонина Жукова стала серебряным призёром российского чемпионата в упражнении В-9 – стрельба из малокалиберной винтовки из положения лёжа.

Марина Тимошина заняла второе место на всероссийских соревнованиях в упражнении В-4 (пневматическая винтовка) и третье в упражнении В-5 – стрельба из пневматической винтовки со специальной подставкой из положения лёжа.

С такими результатами сборная Белгородской области заняла первое общекомандное место, опередив Саратовскую область и Краснодарский край.

Профессиональный союз «Правда», Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области и Федерация спорта глухих, спорта слепых, спорта лиц с ПОДА и лиц с интеллектуальными нарушениями встретили триумфаторов соревнований и поздравили их с высокими результатами. В свою очередь президент Белгородской федерации адаптивного спорта Сергей Фуглаев отметил, что белгородские спортсмены – люди слова и дела.

На первом заседании нашей Федерации спортсмены сказали, что настроены только улучшать свои показатели, достигать новых высот, пополнять копилку сборной медалями высшей пробы. Мы видим, что слова свои они держат, и гордимся каждой победой.

#Новости#Андрей кожемякин#Сергей Фуглаев#Спортсмены с пода#Спорт
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