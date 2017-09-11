Олег Полухин: Выборы – это момент истины

Активность избирателей – это показатель отношения людей к власти. Там, где низкая активность, всегда присутствует протестный элемент. Где высокая активность – независимо от того, как люди голосуют – присутствует элемент уважительного, партнёрского отношения к власти. Мы в очередной раз увидели это на Белгородчине. Олег Полухин руководитель регионального избирательного штаба партии «Единая Россия» в Белгородской области