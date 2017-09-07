Амфитеатр на 300 мест открыли в Ботаническом саду НИУ «БелГУ»

Ботанический сад – изумительная площадка для реализации самых разнообразных форм досуга горожан и гостей нашего города, причём всех возрастов. И мы рады подарить белгородцам такой замечательный объект. Человеческая натура многогранна. Если её поляризовать, то одна часть будет собственником, желающим свернуть вокруг себя пространство и знать, что этот мирок принадлежит только ему, и никто его здесь не побеспокоит. А другая его часть требует активности, социума, коллектива, каких-то мероприятий, где можно провести время с людьми со схожими интересами. И если какая-то из этих частей нашей человеческой натуры что-то недополучает, вторая – тоже страдает, и очень сильно. Поэтому подобного рода места, которые направлены на то, чтобы сплотить социум, собрать людей, организовать культурные мероприятия и дать возможность хоть в чём-то малом реализовать свои потребности, в том числе и показать себя – имеют очень большое значение. Павел Сапожников директор ООО «ЭкспертПроектСтрой», к.т.н., доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова