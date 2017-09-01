Школа «Искорка» открывает 25-й юбилейный учебный год

Мне очень импонирует подход руководства школы относительно неразделимого общения между младшими и старшими классами, слабыми и сильными − в «Искорке» дружат все! И всё это не отменяет требований знаний на уроках, оценки выставляют, как и полагается,– по справедливости, без поблажек. Это всё просто невозможно было бы воплотить, если бы школа не была детищем талантливейшей династии педагогов, ведь нашей школой управляет не просто директор, а создательница учреждения – профессионал с большой буквы Ольга Николаевна. Она научила всех педагогов относиться к деятельности не как к работе, а как к своей семье. Она вырастила и воспитала просто потрясающих педагогов из собственных детей, а теперь они продолжают её дело. Вот в этом и заключается секрет атмосферы знаний, творчества и дружбы, которым наполнена школа!