Школа «Искорка» открывает 25-й юбилейный учебный год

Как отметила учредитель и директор школы Ольга Ладошкина, «Искорка» – это школа, в которой интересно и комфортно учиться, ярко и неординарно проводить своё свободное время, развиваться в творческой обстановке.
Здесь масса традиций, связывающих настоящее и будущее, объединяющих прошлые и новые поколения «Искорки». В школе особый микроклимат, способный настроить на рабочий лад и вместе с тем помогающий чувствовать себя раскрепощённо. Ольга Ладошкина
директор школы «Искорка»
А вот что о школе-юбиляре говорят родители воспитанников:
«Искорка» – школа мечты как для детей, так и для родителей! Доброе и уважительное отношение, море позитива, понимание и помощь, сострадание и дружба – всё это «Искорка»! В каждом ребёнке здесь видят личность, помогают поверить в себя и свои возможности. Индивидуальный подход к каждому ученику, общение с родителями в виде простой доброй беседы. За это огромное спасибо!
Анна Калачева, мама ученика 8 класса
Школа «Искорка» – это редкий пример настоящего образования детей, поскольку истинная образованность, на мой взгляд, складывается не только из знаний предметов школьной программы, но и, безусловно, из знаний норм общения, уважения, открытости души, духовности, культуры поведения. Я убеждена, что именно в школьные годы ребёнок в зависимости от его самочувствия в школьной среде, формируется как будущая сильная или слабая личность, соучастный или безразличный человек в отношении к окружающим его людям, учится уважению к себе и другим или наоборот зарабатывает комплексы. Все эти ценности (и я абсолютно точно это знаю) понимают и несут детям руководство и весь педагогический состав школы «Искорка». Могу судить об этом по тому, что мой сын приходит домой из школы всегда в хорошем настроении, часто задерживается там по собственному желанию, можно сказать — он там живёт!
Мне очень импонирует подход руководства школы относительно неразделимого общения между младшими и старшими классами, слабыми и сильными − в «Искорке» дружат все! И всё это не отменяет требований знаний на уроках, оценки выставляют, как и полагается,– по справедливости, без поблажек. Это всё просто невозможно было бы воплотить, если бы школа не была детищем талантливейшей династии педагогов, ведь нашей школой управляет не просто директор, а создательница учреждения – профессионал с большой буквы Ольга Николаевна. Она научила всех педагогов относиться к деятельности не как к работе, а как к своей семье. Она вырастила и воспитала просто потрясающих педагогов из собственных детей, а теперь они продолжают её дело. Вот в этом и заключается секрет атмосферы знаний, творчества и дружбы, которым наполнена школа!
Наталья Николаева, мама ученика 7 класса
«Искорка» – это мир, где каждый ребёнок особенный, каждая мечта важна!
Елена Куксова, мама ученика 7 класса
Школу «Искорка» выгодно отличает индивидуальный подход и доброе отношение к детям. Учебный процесс эффективно организован с учётом заботы о здоровье детей, интересов их гармоничного развития и успешного освоения учебной программы. Спасибо школе «Искорка»! Она даёт детям не только путёвку в жизнь, но силы и уверенность в себе.
Татьяна Негина, мама ученика 11 класса
Школа «Искорка» – это любовь всей жизни, это вторая семья, в которой у нас воспитывается уже третий ребенок. А дети – это самое дорогое, что есть в жизни. И, если доверяешь самое дорогое, – это и есть любовь и полная гармония. Долгой светлой дороги тебе, «Искорка», за ручку с нашими любимыми детками!
Ольга Савченко, мама ученика 8 класса
Для моего сына «Искорка» стала победой! Победой над болезнью, непониманием людей, сложностями в общении и с позиционированием себя.
Здесь у него есть всё – друзья, близкие, победы в учебе, знания и радость жизни!
Ольга Димченко, мама ученика 10 класса
Школа «Искорка» для меня – это второй дом для моего ребенка, в котором всегда тепло, уютно, комфортно. Здесь заботливо относятся к каждому, в каждом зажигают искорку творчества. Мы любим нашу школу!
Елена Терещенко, мама ученицы 5 класса
Для нас и наших детей «Искорка», как «Хогвартс» для волшебников. Здесь всё волшебно:
· вместо стандартных личностей – яркие индивидуальности.
· вместо строевого шага – удивительные бои гладиаторов.
· вместо скучных первосентябрьских линеек – сказочные мюзиклы.
· вместо общественных столовых – уютные кафешки.
Здесь рождаются уникальные, творческие, креативные люди, которые будут творить волшебство – обновлять наше общество, делать его добрее и человечнее, а нашу жизнь интереснее и увлекательней.
С любовью и благодарностью,
Марина Саратовкина, мама ученика 7 класса
Всегда восхищалась нестандартным подходом к делу, которым занимается команда школы: обучать, развивать, творить! И вот теперь мои дети учатся в «Искорке»! Что же удивительного в этой школе? Всё: от «вешалки» – до уроков! «Искорка» – это особый маленький, но большой мир, наполненный любовью, где детей понимают, уважают, доверяют, открывают в них творческое начало. Здесь учат и родителей сотрудничать и развиваться вместе с детьми. «Великое творится не импульсивно, а последовательностью малых дел, слитых воедино!» (Винсент Ван Гог)
Юлия Кривошапко, мама учеников 5 и 7классов
Хочу выразить слова благодарности за ваш такой непростой и такой важный труд! За ваш профессионализм и индивидуальный подход к каждому ученику! За умение увидеть и развивать в ребёнке его сильные стороны и одарённости! Желаю дальнейших успехов вам и вашим ученикам!
Александр Сердюк, папа ученицы 7 класса
ЧОУ СОШ «Искорка»
г. Белгород, ул. Костюкова, 27
+7 (4722) 54-58-07
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