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Posted 14 августа 2017, 12:20

Published 14 августа 2017, 12:20

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

Математический центр хотят создать в Белгороде

14 августа 2017, 12:20
О готовности создать школу математики Софьи Ковалевской при госуниверситете рассказал ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин. Это произошло во время рабочей поездки губернатора Белгородской области Евгения Савченко в инжиниринговую школу.

Мы хотим сделать не только школу, мы настроены на создание математического центра. Математическая школа будет частью математического центра. В него мы хотим привлечь ведущих математиков со всей страны. Главная задача центра – профориентационная деятельность, чтобы мы могли выращивать со школьной скамьи ведущих математиков, которых затем бы оставляли в нашем университете. Светлана Чернявскаядекан факультета математики и естественного образования НИУ «БелГУ»

Пока инициаторы не называют никаких сумм по бюджету белгородского математического центра, но предполагается, что он станет прообразом центра переподготовки специалистов по математике и информатике, который создан при Санкт-Петербургском госуниверситете.

Ректор госуниверситета сообщил, что уже разработана дорожная карта и есть полное понимание того, чем должен являться этот центр. А глава региона сказал, что необходимо представить концепцию проекта на Совете по инновационному развитию Белгородской области.

#Новости#БелГУ#Санкт-петербург#Математика#Школа#Центр математики#Софья Ковалевская#Елена Свиридова#Город
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