Математический центр хотят создать в Белгороде

Posted 14 августа 2017, 12:20
Published 14 августа 2017, 12:20
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Мы хотим сделать не только школу, мы настроены на создание математического центра. Математическая школа будет частью математического центра. В него мы хотим привлечь ведущих математиков со всей страны. Главная задача центра – профориентационная деятельность, чтобы мы могли выращивать со школьной скамьи ведущих математиков, которых затем бы оставляли в нашем университете. Светлана Чернявскаядекан факультета математики и естественного образования НИУ «БелГУ»
Пока инициаторы не называют никаких сумм по бюджету белгородского математического центра, но предполагается, что он станет прообразом центра переподготовки специалистов по математике и информатике, который создан при Санкт-Петербургском госуниверситете.
Ректор госуниверситета сообщил, что уже разработана дорожная карта и есть полное понимание того, чем должен являться этот центр. А глава региона сказал, что необходимо представить концепцию проекта на Совете по инновационному развитию Белгородской области.