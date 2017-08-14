Математический центр хотят создать в Белгороде

Мы хотим сделать не только школу, мы настроены на создание математического центра. Математическая школа будет частью математического центра. В него мы хотим привлечь ведущих математиков со всей страны. Главная задача центра – профориентационная деятельность, чтобы мы могли выращивать со школьной скамьи ведущих математиков, которых затем бы оставляли в нашем университете. Светлана Чернявскаядекан факультета математики и естественного образования НИУ «БелГУ»