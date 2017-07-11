«Нашествие-2017» погрязло в грязи, или Как я пережила главное приключение года

На официальном сайте «Нашествия» увидела баннер партнёра – портала beepcar.ru, и сразу же нашёлся водитель Василий, который согласился отвезти меня и мою подругу на главное приключение года. По счастливой случайности он оказался ветераном «Нашествия», переживающим за «зелёных» попутчиков. Поэтому перед поездкой встретился с нами и дал подробные инструкции, как подготовиться к фестивалю, как вести себя там и что обязательно взять с собой, чтобы выжить. В числе обязательных вещей, помимо провизии, оказались скотч, дождевик, сапоги, тёплые вещи, медикаменты и сухое горючее. Я старательно выполнила все пункты, а вот сапоги легкомысленно упустила. «Ведь июль, лето, ну какая там может быть грязь?», – подумала я и поехала в босоножках.