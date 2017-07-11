«Нашествие-2017» погрязло в грязи, или Как я пережила главное приключение года

И, наконец, в прошлом году на «Нашествие» съездили друзья, после восторженных отзывов которых я окончательно решила, что обязана испытать на себе, что же это такое.
На официальном сайте «Нашествия» увидела баннер партнёра – портала beepcar.ru, и сразу же нашёлся водитель Василий, который согласился отвезти меня и мою подругу на главное приключение года. По счастливой случайности он оказался ветераном «Нашествия», переживающим за «зелёных» попутчиков. Поэтому перед поездкой встретился с нами и дал подробные инструкции, как подготовиться к фестивалю, как вести себя там и что обязательно взять с собой, чтобы выжить. В числе обязательных вещей, помимо провизии, оказались скотч, дождевик, сапоги, тёплые вещи, медикаменты и сухое горючее. Я старательно выполнила все пункты, а вот сапоги легкомысленно упустила. «Ведь июль, лето, ну какая там может быть грязь?», – подумала я и поехала в босоножках.
Дорога прошла на отлично, мы ехали впятером, останавливались в живописных местах, чтобы перекусить. Все были в предвкушении. Уже на МКАДе стали часто попадаться машины с наклейками «Нашествия», и чем ближе к фестивалю, тем чаще.
Проблемы начались уже при подъезде к Большому Завидово в Тверской области – месту проведения фестиваля. На дороге выстроилась многокилометровая пробка, которая двигалась с черепашьей скоростью. Терпения нашего водителя надолго не хватило, и он быстро просчитал объездной путь, на котором не было ни души. Так мы объехали пробку и отправились к полю проходить контроль.
Сразу хочется уточнить, что пронос любой жидкости на фестиваль запрещён, но не все охранники внимательно проверяют вещи, поэтому многие участники умудрились пронести горячительные напитки.
При входе на территорию «Нашествия» поразили гигантские размеры главной сцены – она возвышалась над полем, словно дирижабль. И вслед за восторгом пришло расстройство – дорога к лагерям оказалась грязной глиняной грунтовкой. Колёса чемодана на ней тут же забились и отказались ехать дальше – пришлось нести.
Мы приехали рано утром 7 июля, было прохладно, но погода радовала – проглядывало солнце. Официальное открытие должно было состояться только в 18:00, и мы решили неспешно поставить палатку и освоиться. Лагерь оказался уже довольно густо заселённым: мы с трудом нашли свободное место в самом конце поля, недалеко от забора с охраной.
Позже, пройдя вдоль палаток, с удивлением обнаружили, что на территории лагеря нет источника питьевой воды. Приехала фура с «социальной» питьевой водой, 5-литровая бутылка которой стоила 250 рублей. Кипяток тоже оказался на весь золота – 70 рублей за 0,5 литра. И это притом, что с собой приносить ничего жидкого нельзя. Продукты на «Нашествии» тоже оказались «золотыми» – хот-дог, к примеру, стоил 300 рублей, 100 граммов шашлыка оценили в 190 рублей, а цены на алкоголь просто зашкаливали. «Хорошо, что у нас с собой много еды», – подумали мы и принялись исследовать спектр услуг дальше.
Поле фестиваля оказалось огромным. Стоит отметить, что в разных его местах в достаточно больших количествах установили бесплатные биотуалеты. Помимо главной и альтернативной сцены 2.0 здесь соорудили волейбольную площадку, футбольное поле, станции для подзарядки техники, лаунж-зоны, детский городок, выставку военной техники, даже ЗАГС и избирательный пункт. Выборы президента «Нашествия» стали новинкой фестиваля 2017 года, и мы с радостью проголосовали. А за это всем участникам раздавали бесплатный чай с шоколадкой.
На территории дежурили несколько машин скорой помощи и пожарных бригад. И ни одной душевой кабинки либо места, где можно помыться в течение трёх фестивальных дней. Детей на фестивале было неожиданно много, и чувствовали они себя, как рыба в воде, независимо от возраста.
На малой сцене в это время уже вовсю выступали группы. Особо порадовали «Суп Харчо» и «Сансара», а вечером здесь зажигали «Несчастный случай» и Найк Борзов.
В 2017 году на «Нашествии» выступили 97 музыкальных коллективов. Концертную программу открыл Вячеслав Бутусов, за ним вышли «Кукрыниксы», и тут погода начала портиться – заморосил дождь с пронизывающим ветром. Продрогли мы довольно быстро, а потому были вынуждены укрыться в палатке и провести в ней остаток вечера, слушая выступления групп и кусая локти.
Дождь упрямо не прекращался, палатку всё время норовило снести ветром, и никакая одежда не выдерживала этого напора. Так мы послушали прекрасные выступления «Сплинов», «Кипелова» и «Пилота», а завершил первый фестивальный день фейерверк из 1000 залпов.
В первый же официальный вечер фестиваля и начались неприятные сюрпризы, которые потом переросли в стихийное бедствие. Под непрекращающимся дождём глиняная почва на поле стала быстро меситься и превращаться в грязь. Так что участники вынуждены были достать резиновые сапоги и калоши. А я после нескольких неприятных вылазок из палатки вынуждена была соорудить себе «сапоги» из мусорных пакетов. И такая оказалась не одна. Пакеты, правда, быстро рвутся и приходят в негодность, но при достаточном их количестве оказываются вполне сносной защитой от грязи при передвижении по дорогам «Нашествия». Особенно, если примотать пакет к ноге скотчем.
Первый день мы ещё покупали воду и кипяток…
Дождь лил всю ночь и даже не думал прекращаться. Проснувшись, с удивлением увидела группы людей, сворачивающих палатки, собирающих вещи и идущих к выходу. А глиняная грязь, между тем, становилась всё жиже, всё глубже, и дождь продолжал лить. Температура днём не поднималась выше +12 градусов. Мы весь день укрывались в палатке, вся одежда намокла, высушить её было негде, вещи отсырели. Из-за сырости всё время знобило, а согреться было довольно трудно. В ход уже пошло сухое горючее, мы научились добывать себе кипяток.
Поле фестиваля наводнили толпы людей в разноцветных дождевиках, покрытых грязью, но при этом счастливых, улыбающихся, довольных всем происходящим. Многие теряли в вездесущей глиняной трясине обувь, один белгородец сломал ногу, когда застрял в грязи и неудачно упал. Многие «нашественники» плюнули даже на обувь и танцевали в грязи босиком.
Стоит отметить, что публика на «Нашествии» поражает своей разношёрстностью. И нигде больше я не встречала так много неформально одетых и отчасти нелепо выглядящих людей: они словно соревновались друг с другом в попытке удивить своей неординарной внешностью. К концу первого дня ирокезы стали уже привычными, как и мужчины в юбках. Женщины надевали разноцветные парики и изощрялись в самых невообразимых костюмах. Вся вместе толпа смотрелась очень пёстро, интересно и необычно. И никто не грустил из-за погоды, все три дня на поле царила удивительная эйфория.
Открыла второй фестивальный день «Алиса», а хедлайнером субботы стала группа «Браво». В числе признанных коллективов концертной программы второго дня – «Сурганова и Оркестр», «Мельница», 25/17, Louna, «Чиж», «Серьга». На малой сцене стоит отметить Casual, «Бригадный подряд», F.P.G, Animal ДжаZ, а завершил вечер Гарик Сукачёв. И всё это под проливным дождём и сильным ветром.
Артисты не уставали восхищаться стойкостью поклонников, а те поражали своей жизнерадостностью и упрямым нежеланием замечать непогоду. Из-за неё на фестивале пришлось отменить запланированное авиашоу «Русских витязей». А военные на выставке техники проводили мастер-классы по выживанию в лесу, что было весьма кстати.
Дождь продолжал идти и всю следующую ночь, потому к утру третьего дня глубина грязи местами достигала колена. Перемещаться по территории можно было только по колеям, протоптанным спецтехникой. Зато третий день порадовал более-менее хорошей погодой – дождь, наконец, прекратился.
На главной сцене в этот день выступали «Ундервуд», «Наив», «Уматурман», «Анимация», «Слот», «Танцы минус», «Пикник» и другие группы, а завершила фестиваль легендарная ДДТ с программой «История звука». В 2017 году лидеру коллектива Юрию Шевчуку исполнилось 60 лет.
На малой сцене в этот день порадовали выступления «Нейромонаха Феофана» и группы «Виктор», которая исполнила главные хиты Виктора Цоя. В этом году ему исполнилось бы 55. Зрители не хотели отпускать коллектив со сцены, и последняя песня на бис исполнялась под залпы фейерверка в честь завершения фестиваля.
Удивило, что в 2017 году на «Нашествие» не приехали завсегдатаи – «Би-2», «Ночные снайперы» и «Ленинград». Кстати, лидер последнего Сергей Шнуров был избран президентом «Нашествия» сроком на один год, он набрал свыше 15 % голосов. А лидер ЦИК России Элла Памфилова, объявляя результаты голосования, призналась, что всегда была поклонницей русского рока.
Отдельно стоит упомянуть о плачевной ситуации на парковках «Нашествия». Из-за сильных дождей почву на них размыло так сильно, что самостоятельно выехать с неё легковые автомобили не смогли. И в первые дни фестиваля владельцы частной тяжёлой спецтехники зарабатывали на том, что предлагали свои услуги по вызволению машин из болотного плена. Стоимость их услуг варьировалась от 3000 до 5000 рублей. На третий, финальный, день фестиваля к спасению автомашин на парковках наконец подключили технику МЧС, которая бесплатно вытаскивала авто из грязи. К счастью, нам повезло, наша машина была припаркована в удачном месте, и мы без проблем выехали с территории парковки.
Несмотря на трудности этих трёх дней, возвращаться домой всё равно не хотелось. Уже как-то привыкли к холоду и сырости, и грязь уже так не раздражала, как вначале. Жаль было расставаться со сказочной атмосферой всеобщей эйфории, царившей на «Нашествии», и с постоянно окружавшей тебя со всех сторон бодрой живой рок-музыкой. И хоть вначале я зарекалась когда-либо ещё приезжать на этот фестиваль, на обратном пути в голове невольно строились планы, как пережить «Нашествие-2018».