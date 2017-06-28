Выставка о польском городе-побратиме Ополе открылась в Белгороде

Фестиваль проводится администрацией города Белгорода уже второй год и рассказывает белгородцам о назначении движения побратимства, знакомит с культурой, историей, выдающимися людьми братских городов. Проведение Дня города Ополе в 2017 году приурочено к 800-летию этого старинного польского города и направлено на сохранение связей между жителями наших городов.