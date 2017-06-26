Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 июня 2017, 07:06

Published 26 июня 2017, 07:06

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Олег Полухин: Мы будем бороться за создание регионального научно-образовательного математического центра

26 июня 2017, 07:06
Ректор Белгородского госуниверситета рассказал о планах по укреплению вузовского «математического ядра».

По его словам, проект по созданию математических центров сейчас запускается по всей стране. Из всех российских университетов будут отобраны десять, чтобы создать в них такие крупные математические объединения. Конкурс уже объявлен. Белгородский госуниверситет – в числе претендентов.

Это будут уникальные центры по подготовке математических кадров мирового уровня. Если победим, мы будем отбирать наиболее талантливых со всей России. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»

Преподавателям-математикам в университете будет предоставлено жильё. Зарплата высококвалифицированных кадров должна будет рассчитываться в четырёхкратном размере от средней по вузу. Сейчас средняя зарплата в БелГУ – 42,5 тыс. рублей. К концу года она должна вырасти до 47 тыс. рублей.

Олег Полухин напомнил, что в БелГУ по математическим наукам действуют три диссертационных совета.

У нас есть свои очень сильные учёные. Но нам нужно это ядро укрепить. Это деньги, и мы просим поддержки у министерства. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»

По словам главы вуза, вопрос о создании математического центра на базе БелГУ обсуждался на недавней встрече с министром образования и науки России Ольгой Васильевой.

#Новости#БелГУ#Математика#Сергей Егоров#Наука
Подпишитесь
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 13:03
Задержанные в белгородской части мобилизованные получили по три года колонии
Сегодня, 09:59
Работавшая в филиале «Газпромбанка» белгородка похитила у военных 2 млн рублей
Сегодня, 12:29
«После 12-го взрыва решили: пора уезжать». Белгородцы — об обстреле Новой Таволжанки
Сегодня, 07:52
Белгородцы грозят дойти до президента из-за строительства очистных рядом с домами
Сегодня, 08:17
Компания «Агро-Белогорья» судится с «Газпромом» из-за сгоревшего трактора
Сегодня, 09:03