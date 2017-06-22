142 миллиона рублей потратят на реконструкцию теплосетей и теплосетевого оборудования в Белгороде

По улице Некрасова проходит третья тепломагистраль от Белгородской ТЭЦ. Магистраль эта 1974 года, то есть ей более 40 лет. Здесь мы проводим работы с увеличением диаметра 426 на 530 мм, чтобы была возможность дополнительного подключения потребителей. В общей сложности на этом участке мы заменим около 1 км сетей в однотрубном исчислении. Работы проводить планируем в три этапа. Михаил Чефранов управляющий директор филиала ПАО «Квадра» – «Белгородская генерация»