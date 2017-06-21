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Posted 21 июня 2017, 12:42

Published 21 июня 2017, 12:42

Modified Сегодня, 11:09

Updated Сегодня, 11:09

В Белгородском госуниверситете создан новый научно-исследовательский институт

21 июня 2017, 12:42
Об этом сегодня, 21 июня, заявил ректор БелГУ Олег Полухин.

Я вчера подписал приказ о создании научно-исследовательского института фармакологии живых систем. В его задачи будет входить проведение доклинических исследований лекарственных препаратов. В нашей поликлинике есть отделение клинических исследований. Лекарства испытываются на добровольцах. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

В структуру НИИ войдёт в том числе и виварий. Он находится на заключительной стадии подготовки. Объект обошёлся инвестору в 172 млн рублей.

Виварий мы должны ввести в конце года. Это очень серьёзный объект. Там дорогое, высокотехнологичное оборудование. Есть боксы, где поддерживается постоянные температура, давление, влажность, освещённость. В них содержатся мыши и крысы, на которых мы испытываем лекарственные препараты. Это тончайшая материя, здоровье людей. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»

Напомним, что ранее о необходимости строительства вивария говорил главный ветеринарный инспектор области Алексей Хмыров.

По словам Олега Полухина, специалисты учебного заведения работают с семью компаниями, которые входят в число 50 лучших фармакологических компаний мира. Это стимулирует к тщательной проработке всех этапов создания лекарств.

#Новости#Виварий#Белгородский научно-исследовательский институт сел#Сергей Егоров#Медицина
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