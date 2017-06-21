В Белгородском госуниверситете создан новый научно-исследовательский институт

Виварий мы должны ввести в конце года. Это очень серьёзный объект. Там дорогое, высокотехнологичное оборудование. Есть боксы, где поддерживается постоянные температура, давление, влажность, освещённость. В них содержатся мыши и крысы, на которых мы испытываем лекарственные препараты. Это тончайшая материя, здоровье людей. Олег Полухин ректор НИУ «БелГУ»