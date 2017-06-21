Олег Полухин: Мне приятно заходить в отремонтированные общежития

Мне приятно туда заходить. Я каждый четверг объезжаю все стройки, провожу планёрки. Приятно видеть, в каких условиях живут дети. Аспиранты третьего курса живут по одному в комнате. Это завершение написания диссертации, это творческое дело. Аспиранты первого и второго курса живут максимум вдвоём. Самое большое количество кроватей, которые стоят в комнатах – три. Условия для проживания очень хорошие. Олег Полухинректор НИУ «БелГУ»