Экспертиза строительная в Белгороде: когда и кому она необходима

– Если коротко, то помогаем. Дальше возвращаемся к особенностям нашего законодательства. Для жильца это всего лишь перепланировка: прорубил он проём – видел, у соседа так сделано… И здесь очень важен первичный анализ, так как перепланировка может быть из разряда работ, связанных с капитальным ремонтом помещений, в том числе изменением конфигурации, планировки и места размещения перегородок. Здесь вопросы всегда проще: это капремонт, для проведения которого не требуется каких-то разработок документации, заключений экспертиз и т. д. Но есть ситуация, когда перепланировка является явно выраженной реконструкцией: затронули несущие конструкции, поменяли функциональные назначения помещений, нагрузки. Например, на втором этаже вынесли фрагмент несущей стены – на пятом, шестом, седьмом этажах пошли трещины. И когда в таком случае потенциальному заявителю разъясняешь, что вы сделали реконструкцию не отдельно взятой вашей квартиры, а всего дома, он, по меньшей мере, удивляется. В принципе, это можно сделать, но потребуется обследование всего дома. А это проектная документация на реконструкцию здания, получение разрешения в соответствующих органах на её проведение, строительный надзор… Так простая формулировка «узаконить перепланировку» превращается в серьёзную организационную работу, которая требует соответствующих инвестиций. И здесь заказчик, как правило, говорит: «Вы ничем не помогли, я надеялся, про вас говорили, а вы требуете нереальную сумму специально, чтобы я ушёл…». Вот к чему порой приводит фаза «всего лишь перепланировка». Но ещё раз скажу: участвуем, помогаем. И разъяснительными работами, и информационными справками.