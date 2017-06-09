Спорт-шик, городской кэжуал, непревзойдённая классика – найди свою идеальную пару

Чтобы шопинг не превратился в головную боль, к выбору магазина мы решили подойти логически. Обувь – это прежде всего что? Правильно – комфорт, качество, красота и стиль.
И кому как не итальянцам доверить свои ноги? Промониторив обувные бутики в Белгороде, мы остановили свой выбор именно на этом.
Стильный интерьер, много света и приятная атмосфера – да, нам нравится! Посмотрим, что за ассортимент?
Наши бутики уже на протяжении девяти лет представляют обувь самых известных итальянских брендов. Все ведущие дизайнеры советуют составлять свой образ, именно подбирая качественную и стильную обувь, которая может не только его дополнить, но и в принципе изменить его гораздо к лучшему. Татьяна Кривчикова администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде
Мы решили сразу же посмотреть что-то остромодное и необычное.
В этом сезоне дизайнеры удивляют нас различными дизайнами каблуков. Это могут быть геометрические формы: круглые каблуки, трапециевидные, цилиндрические. Такая обувь, несомненно, привлечёт к себе внимание, сделает модный акцент на вашу обувь и станет главным дополнением вашего образа. Татьяна Кривчикова администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде
Как уверяет Татьяна, такая обувь самодостаточная и не требует дополнительных аксессуаров.
Не могли мы не примерить и особенно актуальные в последнее время кроссовки, которые, к радости многих, перестали быть просто спортивной обувью и стильно дополняют платья, юбки, брюки. Сочетания могут быть самыми неожиданными – всё зависит вашей фантазии неограничен. Органично смотрятся как с сумками, так и с рюкзаками самых разных форм и цветов.
Причём мода на них, судя по всему, пришла к нам надолго. Ведущие дизайнеры размещают в соцсетях подборки стильных кроссовок, а селебрити участвуют в выпуске коллекций обуви знаменитых брендов. Кроме того, сейчас в фаворе большинства – свободный стиль одежды, а значит, и спортивный стиль обуви.
Впереди лето, и, соответственно, чтобы вам было удобно и комфортно гулять, проводить время, нужно правильно подобрать обувь. Желательно примерять летнюю обувь к концу дня, когда нога чуть-чуть отекает. Наши продавцы-консультанты смогут подобрать её не только по размеру, но и посоветовать ту модель, которая подойдет к вашему стилю, вашему образу. Они в курсе последних трендов и новинок. Татьяна Кривчикова администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде
Один из трендов наступающего лета – использование массивных рельефных подошв и танкеток. Платформа на таких моделях может достигать от 3 до 20 см. Что это дает? Прежде всего высоту ноге. Контрастность образа будет подчеркивать стройность фигуры и утонченность вашей ноги. К таким моделям просто подбирать как базовый гардероб, так и сочетать их с выходными нарядами и костюмами.
Ну и как же без классики? Элегантные лодочки на шпильке, чёрные, бежевые и альтернативных цветов, традиционно дополнявшие деловой гардероб и строгий классический образ, удачно сочетаются в нынешнем сезоне с джинсами и спортивными, свободными брюками.
В мужской обуви действуют те же принципы, что и в женской: удобство, стиль, статус.
Тонкая кожа, легкая замша, перфорация и яркие цвета – отличительная особенность летнего ассортимента. В новинках этого сезона мы отметили наличие белой подошвы с контрастной отделкой, комбинированные фактуры и цвета, сочетание нескольких текстильных фактур для удобства и лёгкости.
Всё так же актуальны любые виды слипонов: замшевые, кожаные, текстильные, различных фактур, с более тонкой и более толстой подошвой. Они могут быть контрастными, яркими, а для модников – даже обтянутыми сеткой и т.д.
В летней обуви у мужчин, предпочитающих классику, не много вариантов облегчить себе жизнь – это перфорация. Перфорированными могут быть туфли, слипоны, лоферы, как кожаные, так и замшевые, на шнурках и без. Эта деталь особенно комфортна в летнюю жаркую погоду для людей, работающих в офисах. Татьяна Кривчикова администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде
Интересная дизайнерская находка сезона среди классических моделей – переплетения кож – смотрится нетривиально, особенно в мужской обуви.
Продавцы бутика отмечают, что в текущем сезоне потребители всё чаще выбирают более простые, не перегруженные деталями модели низких кроссовок, лоферов и слипонов. Мы встретили огромное их разнообразие – словом мужчинам здесь тоже есть, где разгуляться.
Что ж, наши шансы выглядеть этим летом, как с обложки фэшн-изданий или страничек модных блогов, вполне реальны. Своим выбором мы довольны.
Побывав в бутике, и получив эмоциональное наслаждение, неожиданно ещё и пополнила копилку своих знаний. Если не о мире моды в целом, то об итальянской обувной индустрии – точно!