Спорт-шик, городской кэжуал, непревзойдённая классика – найди свою идеальную пару

Впереди лето, и, соответственно, чтобы вам было удобно и комфортно гулять, проводить время, нужно правильно подобрать обувь. Желательно примерять летнюю обувь к концу дня, когда нога чуть-чуть отекает. Наши продавцы-консультанты смогут подобрать её не только по размеру, но и посоветовать ту модель, которая подойдет к вашему стилю, вашему образу. Они в курсе последних трендов и новинок. Татьяна Кривчикова администратор сети бутиков итальянской обуви в г. Белгороде